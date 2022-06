Frankrijk boven op Stadenbergfeesten

Het feestcomité Stadenberg organiseert op 1, 2 en 3 juli de traditionele Stadenbergfeesten. Het comité besliste om na corona de feesten kleinschaliger te houden. Er wordt tijdens het feestweekend onder andere 2 maal een pop-upbar met een ‘Frans’ tintje georganiseerd.

Vorig jaar vonden de Stadenbergfeesten door corona in een kleinschaliger formaat plaats. Het Feestcomité Stadenberg zag daar de voordelen van in en houdt ook nu de feesten kleinschaliger. Zo wordt er geen tent meer opgezet, maar vindt alles plaats ten huize Geert Moerkerke en Annick Vanslambrouck in de Kasteelstraat 2. “We starten op vrijdag 2 juli om 17 uur met een pop-upbar met een Frans tintje”, weet bestuurslid Annick Vanslambrouck. “Er is in onze bar onder meer Picon en champagne te verkrijgen. Daarnaast bieden we naast een gewoon pintje ook een aantal lekkere biertjes en tapasbordjes aan. Het duo Cliff en Katrien zorgt voor de muzikale omlijsting.”

Gratis toegang

“Op zaterdag is er in samenwerking met vinkeniersvereniging KM De Frontvink onze jaarlijkse vinkenzetting”, pikt bestuurslid Luc Vermeersch in. “Er kan ten huize Geert Moerkerke ingeschreven worden vanaf 7 uur. De zetting vindt niet plaats op Stadenberg maar aan Methodeschool Blink in de Diksmuidestraat.”

“Vanaf 15 uur is er bij ons in de Kasteelstraat 2 koffie met taart te krijgen”, weet voorzitter Geert Moerkerke nog.

“Er kan ook genoten worden aan de Champagnebar en er zijn aperitiefjes met bijhorende hapjes. Op zondag is onze pop-upbar – opnieuw met een Frans tintje – open vanaf 9 uur.” De toegang tot de 38ste Stadenbergfeesten is gratis. (BCH)