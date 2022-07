Fotozoektocht en 11 juliviering Deerlijk in het teken van Hugo Verriest

Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat priester, dichter, schrijver en redenaar Hugo Verriest is overleden. Dat wordt herdacht met tal van activiteiten. Bernard Verschuere werkte een fietsfotozoektocht uit waarin niet alleen Hugo Verriest, maar ook zijn literaire vrienden André Demedts, René De Clercq en Stijn Streuvels centraal staan.

Naar aanleiding van de viering van ‘100 jaar overlijden van Hugo Verriest’ (27 oktober 1922 in Ingooigem) wordt vanuit de Deerlijkse cultuurraad, in samenwerking met diverse steden en gemeenten waar Verriest werkzaam was en heeft geresideerd, een herdenking georganiseerd. Het programma omvat tal van activiteiten: van de uitgave van een bloemlezing van werk van Hugo Verriest over een tentoonstelling tot een fietsfotozoektocht.

Bernard Verschuere, voorzitter van de cultuurraad, krijgt in de werkgroep ‘100 jaar Verriest Deerlijk’ assistentie van Luk Schelfhout, Patrick Ravelingien, Freddy Byttebier en Milo Pieters. Bernard werkte een fietsfotozoektocht uit met ondersteuning van Toerisme Leiestreek en Westtoer.

Aangepaste route

“De zoektocht is zowat 48 km lang en volgt een aangepaste route van de bestaande Literaire Lus via fietsknooppunten. De route brengt de deelnemers van het geboortehuis van Hugo Verriest naar de grafzerk van Verriest en zijn dienstmeid Paulientje. Via een ommetje maakt men kennis met het geboortehuis van zijn vader.”

“We vergeten ook zijn literaire vrienden André Demedts, Stijn Streuvels en René De Clercq niet. En bovenal doorkruisen we de mooie Leiestreek via de meanderende Mandel rond Wakken tot het glooiende Ingooigem”, verduidelijkt Bernard.

De route en het deelnemingsformulier kunnen gedownload worden via de website. Je vindt ze ook in de culturele centra van de deelnemende verenigingen. Starten kan waar en wanneer men dat wil. Deelnemen kan tot en met woensdag 31 augustus.”

“Tijdens de 48 km lange tocht moeten 36 foto’s herkend worden waarbij telkens een vraag hoort. De antwoorden moeten vóór 15 september per post worden verstuurd naar Bernard Verschuere, Roterijstraat 5, 8540 Deerlijk of via mail naar bernard.verschuere@gmail.com.

11 juliviering

“De 11 juliviering in Deerlijk staat ook volledig in het teken van de herdenking van het overlijden van Hugo Verriest”, gaat Bernard Verschuere verder.

“Op zaterdag 9 juli staat er een fietstocht op het programma langs de gemeenten waar de priester-dichter actief was van zijn geboortehuis in Deerlijk naar zijn graf in Ingooigem. Er kan vrij gestart worden van 14 tot 16 uur aan het Museum René De Clercq. Daar is ook het eindpunt voorzien en kan men nog van een drankje genieten.”

Info: www.100jaarverriest.be