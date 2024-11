Foto-estafette brengt mensen uit Donk dichter bij elkaar: De blik van anderen op het dorp

Om bewoners dichter bij elkaar te brengen, lanceerden Plattelandscentrum Meetjesland, Landelijke Gilden en de Vlaamse Vereniging voor Dorpsbelangen een foto-estafette. In het dorp wordt een pakketje van huis tot huis doorgegeven. In het pakketje zit de vraag om een foto te nemen, die toont wat Donk voor de bewoner in kwestie betekent. Iedereen uit Donk kan meedoen, zowel mensen die er al lang wonen als nieuwkomers.

De foto-estafette is een eerste actie van de Straatambassadeurs in Donk. Met het project Straatambassadeurs proberen Plattelandscentrum Meetjesland, Landelijke Gilden en Vlaamse Vereniging voor Dorpsbelangen dorpen nieuw leven in te blazen. “We steken nieuwe sociale verbindingen in gang”, klinkt het bij de organisatoren.

“Dit gebeurt telkens in samenwerking met het betrokken gemeentebestuur. Bewoners die het voortouw willen nemen, worden aangesteld als ‘Straatambassadeurs’. Dat is al het geval in Rieme, Waterland-Oudeman, de wijk Sint-Jozef in Eeklo en Middelburg. En nu is Donk aan de beurt. De acties van Straatambassadeurs zijn heel uiteenlopend en verschillen van dorp tot dorp: van buurtcafé over ambachtenmarkt tot pannenkoekenbak.”

“En nu dus ook een foto-estafette. In Donk zijn nog maar recent de eerste stappen gezet om ook hier mensen warm te maken om Straatambassadeur te worden. Mensen die graag nauwer betrokken worden bij dit initiatief, kunnen zich melden via david.dhert@plattelandscentrum.be.”

Expo

“De bedoeling is om tegen eind november rond te geraken met de estafette”, klinkt het bij Plattelandscentrum Meetjesland. “Alle verzamelde foto’s zullen begin 2025 te bezichtigen zijn in een tentoonstelling. De inhuldiging van die expo moet een ontmoetingsmoment worden voor alle mensen uit Donk. Het is de bedoeling om er een leuke tentoonstelling van te maken waarbij ze kunnen ontdekken hoe anderen naar hun dorp kijken”, klinkt het enthousiast.

Meer info over dit project: vandeneeckhoutgeert@hotmail.com of 0494 28 04 01.