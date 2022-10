Fort Napoleon opnieuw decor voor doe-expo Spiekpietjes

De tiende verjaardag van de ‘Spiekpietjes’ wordt gevierd in het Fort Napoleon met een expo waarbij kinderen allerlei opdrachten moeten uitvoeren. In het stadscentrum krijgt het een vervolg.

Er zit nog geen sleet op de avonturen van ‘De Spiekpietjes’ die als hulpjes van Sinterklaas elk jaar een ander thema hebben. Het nieuwe (10e) boek van Thaïs Vanderheyden ‘Paniek in de speelgoedfabriek’ werd vertaald in een mooie expo in het Fort Napoleon.

Sam Lauwers: “Op de bovenverdieping zijn een 15-tal panelen met een boeiend audioverhaal , ingesproken door Heidi Lenaerts. Op de benedenverdieping zijn er allerlei doe-opdrachten zoals klimmen, knikkeren, slingeren of een spel spelen op een grote flipperkast. We richten ons op kinderen tussen 2 en 12 jaar en wie jonger is dan 3 komt er gratis in. De beloning om het hele parcours af te leggen is een speciale pin.”

Ook in het centrum zijn de Spiekpietjes aanwezig op etalages en is er een zoektocht waarvoor formulieren kunnen afgehaald worden in het Toerismekantoor. De expo loopt tot 11 december, telkens van 10 tot 18 uur, behalve op maandag. In de herfstvakantie is de expo wel open op maandag. Tickets kosten 10 euro (volwassenen) en 8 euro (kinderen tot 12 jaar). Er wordt aangeraden om te reserveren, want de expo wordt opnieuw een groot succes. Er worden de komende weken in totaal 15.000 bezoekers verwacht.