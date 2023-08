Fors duurder uitgevallen nieuw skatepark in Ieper geopend: “Beste skatepark van de streek”

Het nieuwe Ieperse skatepark dat maandag opende, kan op veel bijval rekenen bij de Ieperse skaters. “Nu al een van mijn favorieten”, zegt Milan Lobelle, die al tot Luxemburg reisde om te skaten. Schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA) is trots op het resultaat dat met inspraak tot stand kwam, al kost het de helft meer dan aanvankelijk gebudgetteerd.

Precies twee jaar geleden werd de eerste kiem geplant van het ontwerp van het nieuwe skatepark. “Dan deden we onze eerste participatieronde en vroegen we aan de skatecommunity: hoe willen jullie het?”, vertelt de schepen. “We lieten enkele ontwerpen maken en keerden daarmee dan terug voor een tweede participatieronde. We organiseerden ook een skatecontest om nog meer skaters te betrekken zodanig dat echt iedereen inspraak had. Ook online probeerden we hen te bereiken. Overal hingen affiches met een QR-code die je kon inscannen om zelf suggesties te doen.”

Voldoende variatie

Milan Lobelle (21) uit Vlamertinge was een van de skaters die bij het participatietraject betrokken werd. “Het toffe aan dit park is dat we gekeken hebben om voldoende variatie te hebben voor zowel beginners en gevorderde skaters”, vertelt Milan.

“We hebben bijvoorbeeld een lagere vierkantrail, dat minder angstaanjagend is als een hogere rondrail. Iedereen van elke leeftijd kan zich zo opwerken tot een hoger niveau. Er is ook goed nagedacht over de skatelijnen zodat er zo weinig mogelijk in elkaars weg geskatet wordt. Er is vooral veel meer ruimte beschikbaar.”

Vernieuwing was nodig

Het skatepark was vroeger 850 m², nu is het 1.100 m². Het vroegere skatepark botste al bij de opening in september 2002 op stevige kritiek van de Ieperse skaters. Het was te klein en had een oneffen ondergrond. Ook het hoge hek rondom was een doorn in het oog. Bovendien was duidelijk dat het skatepark aan vernieuwing toe was. “De vorige ramps hadden bouten die los begonnen te komen en dat was redelijk gevaarlijk als je daarover skate. Zelf heb ik ook een serieuze hoofdwonde opgelopen nadat ik daardoor ten val kwam. De vorige toestellen begonnen ook in de grond te zakken. Daarom is het goed dat het skatepark nu volledig uit beton is gemaakt.”

Milan is nu wel in de wolken met het resultaat. “Ik heb al heel veel skateparken bezocht. Ik ben zelfs al tot in Luxemburg geweest, waar het grootste skatepark van Europa ligt. Ik moet zeggen dat Ieper nu wel een van mijn favorieten is. Dat wil al veel zeggen. Ik ben er echt verliefd op geworden”, zegt Milan, die hoopt dat het nieuwe skatepark voor een heropleving van de skatescene in Ieper zorgt. “De skatescene was er vooral voor en tijdens corona. Daarna is het een beetje verwaterd, waarschijnlijk omdat het skatepark echt wel heel verouderd geworden was. Toen ik hier maandag was voor de opening moet ik zeggen dat er echt wel veel volk op afgekomen was.”

Duurder dan verwacht

Ook schepen Dimitry Soenen is trots op het resultaat, al hangt er ook wel een stevig prijskaartje aan vast. “Het skatepark kostte 260.000 euro, inclusief btw”, legt de schepen uit. “Er was initieel 180.000 euro voorzien, maar iedereen weet dat de grondstoffen heel hard zijn gestegen.”

“Bovendien was er een hele grote vraag naar skateparken door steden en gemeenten. Daardoor swingden de prijzen de pan uit en moesten we extra geld vragen aan de collega’s in het stadsbestuur, en dat hebben we ook gekregen. De opening van het park is dan ook een grote meerwaarde, die de sport een duwtje in de rug zal geven. Uiteraard volgt er nog een officiële feestelijke opening, wellicht in september.”