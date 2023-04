Forains trakteren woonzorgcentra op meer dan 9.000 oliebollen

24 rusthuizen en woonzorgcentra in Groot-Kortrijk werden vandaag door foorkramers getrakteerd op meer dan 9.000 oliebollen.

Elk oliebollenkraam nam een deel voor zich. Ze waren met elf in totaal: Patisserie Gantoise, Frituur Bertrand, Kermisgastronomie Bultinck, Werviks Gebak, Frituur Booghs, Claeyssens Gebak, Frituur Rosa, Frituur Max, oliebollenkraam Delforge, Frituur Victor en Pauwels Gebak.

“We doen hiermee een mooie geste. Met een gemiddelde van 80 cent per oliebol, komt dit omgerekend neer op een cadeau van ongeveer 7.000 euro, maar we doen het graag. Deze traditie van trakteren aan de bewoners van woonzorgcentra loopt intussen al meer dan 20 jaar”, zegt Heidi Coussens, voorzitter van het foorcomité. Forain Jean Busch leverde met een golfkart kort na de middag zijn oliebollen bij woon- en zorghotel H. Hart. “We werden super goed onthaald en namen even tijd voor een babbeltje. Fantastische mensen. Ik deed alvast mijn aanvraag als bewoner voor binnen 20 jaar (lacht).”