Foorplezier vanaf 1 juli in Poperinge: “Met de polyp als nieuwe attractie”

De jaarlijkse kermis gaat door op de Grote Markt en de Paardenmarkt in Poperinge, van zaterdag 1 juli tot maandag 10 juli. Alle klassieke attracties strijken opnieuw neer. Er zijn heel wat kortingsacties, extra animatie op zotte maandag 3 juli en een prikkelloze dag op dinsdag 4 juli.

“Zoals elk jaar zijn er weer heel wat leuke attracties. De lunaparken, de botsauto’s… De bekende vaste waarden op een kermis. Nieuw dit jaar in Poperinge is de polyp of de inktvis”, vertelt cultuurbeleidscoördinator Matthias Breyne.

Gratis olliebollen

Op zaterdag 1 juli is er om 15 uur een rondgang van de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia, gevolgd door de opening van de Ommegangkermis om 16 uur met kinderanimatie, de figuren van Paw Patrol en gratis olliebollen. “Het programma is gelijklopend met vorig jaar. Er zijn nog altijd heel wat acties voor iedereen. Dit jaar komt geen Bekende Vlaming de kermis openen, maar er zat wel een voucher in de stadskrant van juni. Wie deze uitknipt en inruilt bij de dienst toerisme krijgt een bon voor vijf oliebollen. Deze is enkel geldig op zaterdag 1 juli en zolang de voorraad strekt”, klinkt het.

Prikkelarme kermisnamiddag

Op zondag 2 juli trekt de praalwagen met het Mariabeeld om 15.30 uur door de Poperingse straten. De kortingsdag Zotte maandag (15 tot 23 uur) met animatie staat op maandag 3 juli op het programma. “Een prikkelarme kermisnamiddag is er op dinsdag 4 juli van 14 tot 16 uur. De kermisjogging in het centrum van Poperinge is er op woensdag 5 juli.”

Op donderdag 6 juli is er een parkconcert om 20 uur en om 19 uur is er op vrijdag 7 juli het kermiscriterium. Om 6.30 uur is er op maandag 10 juli Pameltje; een mis in de Sint-Janskerk, gevolgd door Pameltje-Ommegang.

Omruilacties

“De kermis is elke dag open. Op zaterdag, zondag en maandag vanaf 15 uur, op andere dagen vanaf 16 uur. Op dinsdag 5 juli is de kermis uitzonderlijk al open vanaf 14 uur en dit met minder lichteffecten en zachtere muziek”, aldus Matthias. “Iedereen kan uitpaspunten inruilen (vijf punten = voucher van 1 euro (1/rit). Dit kan bij de dienst toerisme van de stad. Deze actie is geldig van 26 juni tot en met zondag 9 juli. Iedereen kan ook poppaspunten (30 punten) inruilen om kans te maken op een vip-kermispakket (kaart voor 10 attracties). Deze actie loopt van 26 tot 30 juni, met trekking op 1 juli.”