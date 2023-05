Fontein spuit plots tijdens rommelmarkt: “Geen fraai beeld”

Opmerkelijk beeld zondag in Diksmuide: tijdens de rommelmarkt op de Grote Markt trad de fontein plots in werking.

“Geen fraai beeld”, oordeelt inwoner Wilfried Desmet, die getuige was van het tafereel. “Een man werd op zijn toegewezen plaats ondergespoten, tot grote verbazing van eenieder op de rommelmarkt. Het is weer in Diksmuide dat er om gelachen wordt.”

“Want dit is niet de eerste keer”, stelt Filip Versyck, die de situatie wou aankaarten door beelden van de fontein tijdens de rommelmarkt verder te verspreiden via sociale media. “Ik herinner me dat de fontein eens begon te spuiten onder een marktkramer, die kledij aan het verkopen was op de maandagmarkt. Het kan toch echt niet zo moeilijk zijn om onderling te communiceren wanneer de fontein werkt en wanneer niet?”

De organisatie van de rommelmarkt relativeert het voorval. “De commotie is sterk overdreven: een paar kartonnen werden nat, maar er was praktisch geen schade”, klinkt het. “De fontein werd meteen stilgelegd en de rommelmarkt was een groot succes.” (TP)