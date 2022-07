Financiële steun voor Dode IJzerwandelroute en wandelnetwerk IJzervallei

Regionaal Landschap Westhoek ontvangt 75.000 euro projectsteun in het kader van het PDPO-project ‘Link de Westhoek’. De stad Poperinge en de gemeente Vleteren kunnen rekenen op financiële steun.

“De investeringen van de afgelopen 20 jaar kregen al heel wat voeten over de vloer. De voorbije twee (corona)jaren waren wandelpaden populairder dan ooit, maar er is noodzaak aan een verspreiding van de wandeldruk om kwaliteit te kunnen garanderen”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, voorzitter van het Regionaal Landschap Westhoek.

Het project ‘Link de Westhoek!’ wil daarom knelpunten aanpakken, enkele plaatsen opknappen en missing links oplossen. Er worden vier speerpunten aangehaald in Heuvelland, Poperinge, Vleteren en Mesen.

Wandelpoortjes

De Dode IJzerwandelroute in Poperinge wordt aangepakt met onder andere nieuwe wandelpoortjes en hekkens. In Vleteren wordt er aandacht besteed aan de aanleg van een wandelbrug op het wandelnetwerk IJzervallei over de Heidebeek.

“Het project loopt tot eind juni 2024. De totale projectkost bedraagt 75.000 euro, waarvan we 65 procent krijgen vanuit het PDPO (Programma voor Plattelandsontwikkeling) Herstelfonds. De betrokken steden en gemeenten en het Regionaal Landschap Westhoek passen de rest bij.”

De Vlaamse Landmaatschappij beheert een Herstelfonds om de omgevingskwaliteit en de vitaliteit van het platteland te versterken door samenwerking en investeringen. Het is via dit fonds dat het Regionaal Landschap Westhoek middelen krijgt om het project uit te voeren.