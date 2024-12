Schepen van Cultuur Kurt Himpe reikte 25 duotickets uit aan deelnemers van de chocoladezoektocht die de bibliotheek had georganiseerd in samenwerking met de Leest. Tientallen kinderen namen deel aan deze activiteit tijdens de herfstvakantie. Nu werden in de bibliotheek de gelukkigen beloond met tickets voor de ontbijtvertoning van Wonka in het cultuurhuis. De gelukkigen mochten daarna samen op de foto. (CLY/foto CLY)