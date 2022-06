Fiesta Europa strijkt na een eerdere passage in 2019 neer in Ieper

Fiesta Europa, de ondertussen bekende internationale feestelijke markt, strijkt opnieuw neer op de Grote Markt in Ieper. De organisatoren van het rondreizend evenement maken er een familiefeest van en dit van zaterdag 4 tot en met maandag 6 juni.

“Als bezoeker kan je komen ontdekken, proeven en genieten van al het moois en lekkers dat ons continent te bieden heeft”, vertelt Roeland Storms van Fiesta Europa. “Marktkramers uit heel Europa bieden specialiteiten te koop aan uit hun land of regio. Op het gezellige horecaterras midden de Grote Markt kan genoten worden van de beste internationale gerechten die ter plaatse vers bereid worden, al dan niet vergezeld van een heerlijk drankje. Ondertussen brengen live muzikanten de bezoekers in de perfecte vakantiesfeer en kunnen de kinderen zich, onder toezicht, uitleven in het kinderdorp. Maar bovenal: beleef de unieke sfeer op Fiesta Europa en de mix van talen en culturen, smaken, geuren en kleuren. Maak een praatje met de standhouders, leer een paar woordjes Hongaars, oefen je Italiaans, Frans of Duits. Kortom: beleef het ultieme vakantiegevoel in eigen land”, aldus Storms.

Openingsuren en locatie

Fiesta Europa opende vorige zaterdag van 17 tot 22 uur. Vandaag kan je op de Grote Markt terecht van 11 tot 22 uur en maandag is Fiesta Europa er nog present van 11 tot 19 uur. “Zaterdag was er een liveoptreden van Doremie Sofia. Vandaag is het de beurt aan Marcell den 13de (14 tot 17 uur) en Alleen met Twee (19 tot 21 uur) en maandag staat Hector y La Mancha van 14 tot 17 uur op het podium. Het kinderdorp is zondag doorlopend open tot 20 uur en maandag tot 19 uur. De kinderen kunnen er onder toezicht spelen, knutselen en zich laten schminken. “Het belangrijkste doel van Fiesta Europa is de bezoekers te laten ontdekken, proeven en genieten”, weet Storms. “Tijdens Fiesta Europa laat je je onderdompelen in die onweerstaanbare mix van talen en culturen, smaken, geuren en kleuren. Je ontdekt het ultieme vakantiegevoel in eigen streek en dat alles dicht bij huis”, besluit Storms. (EG)