Fiebe junior prinses bij Dubbeldeckers

In de Maeke Blyde werd onlangs de verkiezing van junior prins en junior prinses georganiseerd door carnavalsvereniging Orde van de Dubbeldeckers. Fiebe Decrock werd gekroond tot junior prinses.

De organiserende carnavalsvereniging Orde van de Dubbeldeckers had één kandidate voor de titel van junior prinses. “Jammer genoeg werd er niemand gevonden voor junior prins. De 15-jarige Fiebe Decrock stelde zich kandidaat voor junior prinses”, vertelt Bart Meeuw, voorzitter O.V.D. Dubbeldeckers. “Ze bracht op de verkiezingsavond heel wat supporters mee naar Poperinge. Ze moest in haar opzet slagen en 75 procent behalen op haar drie proeven die ze moest afwerken die avond. De eerste proef was de voorstellingsproef. Fiebe bracht een spontane en vlotte speech die de aanwezigen kon bekoren en naar meer deed verlangen.” Voor de praktische proef moest Fiebe voorwerpen zoeken die begonnen met de letters van haar voor- en familienaam. Daarvoor had ze een uur de tijd, maar ze bracht het er in 20 minuten van af. Fiebe bracht met haar entourage een mooie muzikale show, gebaseerd op Zillion. Een goede muziekkeuze, een zelfgemaakt decor en een eigen nummer om af te sluiten maakten het compleet. Na overleg van de jury werd Fiebe rond middernacht gekroond tot junior prinses 2023-2024. Ze kreeg van de jury 88 procent”, aldus Bart.

De nieuwe junior prinses Fiebe is de plusdochter van de huidige Prinses Carnaval Griet Defever en pluszus van de huidige jeugdprinses Kyana. Drie prinsessen onder hetzelfde dak dus.

“Wil je ook junior prins of junior prinses worden volgend jaar? Neem dan zeker contact op via ovddubbeldeckers@hotmail.com”, besluit voorzitter Bart Meeuw. (LBR)