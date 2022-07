Festival Medusa maakt enkele aanpassingen na commotie over Afrikaans thema

Festival Medusa Outdoor dat dit jaar voor het thema “African Village” koos, kreeg de afgelopen week heel wat kritieken te verwerken. Volgens enkele personen uit de vereniging Black Speaks Back vinden het thema racistisch. “Dat was nooit onze bedoeling. We zullen die kritieken ter harte nemen en ervoor zorgen dat er met respect wordt gekeken naar de Afrikaanse cultuur,” klinkt het bij de organisatie.

Donderdag 21 juli vindt in Avelgem het festival Medusa Outdoor opnieuw plaats en dit jaar gingen de organisatoren voor het thema dat ze oorspronkelijk voor 2020 hadden vastgelegd: “African Village”. “Ieder jaar kleden we het festival in volgens een bepaald thema, vorig jaar was dat “Scottish Yard” en draaide alles rond Schotland. Het publiek komt dan ook verkleed naar het festival en het podium van de DJ’s wordt ook mooi ingekleed.”

Vorige vrijdag kwamen er enkele kritieken op de manier hoe het festival dit jaar wordt aangekondigd en het thema. “Het evenement heeft een duidelijke racistische ondertoon”, vertelt zwarte activiste Rachael Moore bij De Morgen. “De gebruikte terminologie van ‘voodoo’, ‘rastafari’ en ‘tribal yard’ is simpelweg ongepast”, reageert ze. “Dat zijn religies, die woorden hebben een zware lading en als je je daar niet van bewust bent, is het verkeerd om die zo te gebruiken. Het is een belediging voor de diversiteit binnen de Afrikaanse cultuur.”

“Met alle respect voor de cultuur”

“De kritieken, die gedeeld werden op sociale media kwamen bij ons hard aan”, vertelt het management van het Medusa Festival. “We krijgen het verwijt dat we racistisch zijn, terwijl we voor dit evenement net samenwerken met mensen van de Afrikaanse cultuur via Afrika at Home vzw. Het is ook absoluut geen cultureel evenement. Het is een festival met DJ’s, waar we er telkens een thema uitpikken om het terrein wat aan te kleden. Nu wilden we gaan voor de zuiderse, zomerse sfeer. Net zoals je bijvoorbeeld het thema Carnaval in Brazilië zou kiezen.”

“We hebben verschillende special acts van groepen met Afrikaanse roots”

“Er wordt ons ook kwalijk genomen dat we niet samenwerken met meer mensen met Afrikaanse roots. Tot nu toe hadden we een dj, Lola Jones, met Congolese roots aangekondigd. Maar we hadden ook enkele special acts voorzien. Masai and the roots, 9 Rwandese drummers komen langs en er wordt ook randanimatie voorzien door traditionele Afrikaanse performers. We willen dit evenement organiseren met alle respect naar de cultuur toe.”

Enkele kleine aanpassingen

In de aankondiging en formulering werden enkele kleine aanpassingen doorgevoerd. “We begrijpen de kritieken en zien dat we inderdaad de foute woordkeuze hebben gemaakt. Op het festival zelf zullen we er ook zeker op letten dat wanneer mensen verkleed zijn, dat ook respectvol gebeurt. Daarover gingen we sowieso nog duidelijk communiceren via onze sociale media kanalen. We zullen bij de ingang daarop controleren en willen zeker geen situaties, zoals ‘blackface’, waarin de cultuur misbruikt wordt. Ook de aankleding van het festival blijft heel sereen, geen doodskoppen en dergelijke karikaturen. Het was nooit onze bedoeling om culturen of religies te ridiculiseren.”