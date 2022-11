Feesteworp was ondanks slechte weer groot succes

Vandaag ging de langverwachte Feesteworp door in het centrum van Avelgem. Het weer deed niet mee, maar de inwoners wel. Iedereen was gelukkig en sfeer was optimaal.

Veerle Vandenbogaerde (47) was ook van de partij. “Ik ga ieder jaar naar de Feesteworp, en ben dus blij dat het nu (na corona) weer kan doorgaan. Ik ging vroeger altijd met mijn vader, en nu spreek ik af met vrienden en kom ik de sfeer terug opsnuiven. Ik heb enkele pakken peperkoek kunnen vangen, maar het meeste geef ik terug aan de kindjes, ik eet dat toch niet zo graag (lacht). Het slechte weer is een beetje de domper op de feestvreugde, maar mijn goedgezindheid zal daarom niet verdwijnen. Na de stoet ben ik wel van plan naar huis te gaan, want het is toch een beetje koud (lacht). Het is wel spijtig dat er niet zo veel volk is, want het is vaak dat dat voor de ‘ambiance’ zorgt.”

Aanrader

Ingrid Lauwaert (48), de beste vriendin van Veerle Vandenbogaerde, kwam voor de eerste keer naar Avelgem. “Ik ben hier voor de allereerste keer, omdat Veerle en ik hadden afgesproken om samen eentje te gaan drinken, en zo kwamen we op het idee om naar de Feesteworp te komen. Ik ben zelf van Zottegem, en daar worden zulke gemeentefeesten nooit georganiseerd, of toch niet op zo’n grote schaal. Er hangt hier een hele leuke sfeer tussen de mensen, en iedereen is echt super vriendelijk, ook al ken ik niemand. Een echte aanrader dus (lacht).” (ML)