Feestcommissie beleeft weer mooie, drukke tijden: Kerststal staat er, nu focus op Eindejaarsnocturne

Het zijn drukke tijden voor de feestcommissie van Lo. Vorige week zaterdag bouwde ze een kerststal op het Vateplein in Lo en op woensdag 28 december pakt ze uit met de achtste editie van de Eindejaarsnocturne, een feeëriek verlichte wandeling van acht kilometer in en rond het Caesarstadje.

Er was zaterdag heel wat beweging op het Vateplein in Lo. Leden van de feestcommissie waren er druk in de weer met de bouw van de kerststal, een jaarlijkse traditie begin december. De stal staat er nu voor enkele weken, maar dat betekent niet dat de feestcommissie de rest van de maand op haar lauweren rust. Integendeel. Op woensdag 28 december organiseert ze al voor de achtste keer de Eindejaarsnocturne. De voorbereidingen daarvoor zijn volop bezig.

“De tweejaarlijkse Eindejaarsnocturne organiseren we al sinds 2006, met uitzondering van het jaar 2020, toen het evenement wegens corona niet kon doorgaan”, zegt Patrick Vermeulen van de feestcommissie Lo. “Maar vier jaar na onze laatste organisatie in 2018 staan we nu opnieuw te popelen om er een spetterende editie van te maken.”

De feestcommissie stippelde een uniek traject uit langs verharde en onverharde wegen in en rond Lo, met onderweg bruggetjes en andere uitdagingen. Het parcours wordt verlicht met kaarsjes en fakkels. “Die worden om 18 uur ontstoken, het moment waarop je kan starten”, gaat Patrick Vermeulen verder. “De openbare verlichting wordt gedoofd, wat voor feeërieke straatbeelden zorgt. We hopen op mooi rustig weer, zodat we de lichtjes brandende kunnen houden. Maar ook bij slecht weer is ons dat al goed gelukt. Uiteraard zorgen de deelnemers zelf best voor aangepast schoeisel en kledij. Ook een zaklamp kan soms voor licht in de duisternis zorgen en een fluohesje helpt om de veiligheid te garanderen tijdens de tocht.”

De Eindejaarsnocturne start in de gebouwen van bvba Matthys, Turkeyen 2 in Lo. Starten kan tussen 18 en 20 uur. Onderweg zijn er zes tussenstops waar de deelnemers een hapje of een drankje krijgen, van aperitief tot borrel. De wandeling eindigt ook op de site van Matthys. “En in de verwarmde loods kan er gezellig nagepraat worden over de belevenissen in het donkere Lo”, besluit Patrick Vermeulen. “We kijken er alvast naar uit om iedereen opnieuw te mogen verwelkomen.”

Tijdig inschrijven

Om alles organisatorisch in goede banen te kunnen leiden, vraagt de feestcommissie om in te schrijven voor 22 december. Dat kan via de website of door de QR-code op de affiches en flyers te scannen. Inwoners van Lo-Reninge betalen 16 euro per volwassene, niet-inwoners 20 euro. Voor kinderen tot 10 jaar bedraagt de deelnameprijs respectievelijk 10 en 12 euro. (KVCL)

