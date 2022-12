Feestcomité organiseert opnieuw theelichtjeswandeling

Op zaterdag 17 december organiseert het feestcomité van Dranouter hun traditionele theelichtjeswandeling. Dit jaar staat de activiteit in het teken van Petrus Plancius. Het feestcomité werkt daarvoor samen met Gemeente Heuvelland en GBS De Zafant.

De theelichtjeswandeling is de afsluitende activiteit van de herdenking van de 400ste verjaardag van Petrus Plancius, een Vlaamse astronoom, cartograaf en geograaf geboren in 1552 in Dranouter. De man heette Pieter Platevoet, maar verlatijnste dat tot Petrus Plancius. Op het parcours zullen op bepaalde plaatsen muzikanten en vertellers verwijzen naar de periode waarin Petrus Plancius werkte en leefde en zullen zijn verwezenlijkingen benadrukt worden.”

“Net als de voorbije edities worden langsheen het parcours eet-en drankstandjes voorzien. De standhouders kwamen intussen bijeen op een vergadering waar Josy Lippinois alle gereinigde bokalen inzamelde. “En dat zijn er 2500. We plaatsen er telkens één om de meter over een parcours van 2,5km.”

Ook de Hollemeersch in Dranouter organiseert dit jaar voor het eerst een lichtjeswandeling en dit verspreid over 3 zaterdagen: 3 december, 10 december en 17 december. De Hollemeersch biedt de wandeling die start om 17.30 aan met een aansluitende maaltijd.

(MDN/foto EF)