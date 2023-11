Feestcomité De Mokker met Nostalgische Kersthappening: Op de foto met de Kerstman

De donkerste weken van het jaar nodigen uit om het thuis gezellig en knus te maken. Die sfeer willen de vier dames van het feestcomité van de Koekelaarse deelgemeente De Mokker zondag 19 november met een Nostalgische Kersthappening ook creëren in en rond het Mokkerzaaltje.

“We toveren de zaal om tot een mooi kerstdecor”, vertelt Astrid Germonpré, lid van het feestcomité. “Op de speelplaats komt een mooie kerstboom en is er animatie voor de kinderen. Wie het wenst zal ook een foto kunnen maken samen met de Kerstman. In de zaal zijn er tal van standjes om inspiratie op te doen voor eindejaarsgeschenken. Er is ook mogelijkheid om een hapje te eten en een drankje te nuttigen. Als kers op de taart is er ook een optreden van zangeres Hilvi. De Mokkernaere wordt zondag aanstaande van 10 tot 18 uur dé plaats om de kerstsfeer op te snuiven.”

De Nostalgische Kerstmarkt is dit jaar aan zijn tweede editie toe, maar het is de eerste keer dat de organisatie ervan in handen is van het feestcomité. Nancy Van Eenoo, Karin Ramboer, Lieve Van Moerhem en Astrid Germonpré van bakkerij Arickx zijn de stuwende krachten van het comité dat pas deze zomer werd opgericht.

Kerstsfeer

“We willen De Mokker nieuw leven inblazen door gedurende het jaar verschillende evenementen te organiseren. We denken hierbij aan een nieuwjaarsontbijt, een carnavalsoptocht, een halloweenfeest en een evenement rond Sinterklaas. Vroeger werd af en toe iets georganiseerd door een enkeling, maar we hopen met het feestcomité de zaken iets planmatiger aan te pakken”, aldus Astrid Germonpré.

De organisatoren zijn al enkele maanden drukdoende met de voorbereiding van deze Nostalgische Kersthappening en hopen op een 150-tal bezoekers. “De toegang is gratis en iedereen is welkom. We hopen dat heel wat mensen van De Mokker elkaar in een gezellige kerstsfeer zullen ontmoeten. De opbrengst gebruiken we voor de organisatie van evenementen die het feestcomité in de toekomst wil houden.” (PDC)

Nostalgische Kersthappening in de Mokkernaere op zondag 19 november van 10 tot 18 uur. Toegang langs de Westmeetstraat.