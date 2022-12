Feest voor de 80-jarigen van Zuidschote

In feestzaal De Zwaan in Boezinge schoven de Zuidschotenaars van de geboortejaren 1940, 1941, 1942, 1943 en 1944 samen de voeten onder de feesttafel.

De organisatie van deze reünie lag in de handen van Liliane Vanstaen, Willy Gheldof en Norbert Merveillie. Vooraan zittend herkennen we Julia Verstraete, Liliane Vanstaen, Willy Gheldof, Norbert Merveillie, Nicole Vlamynck, Louis Vanhoudt, Simonne Decoodt en Godelieve Pauwels. Rechtstaand zien we Julien Keirsbilck, Magda Mabesoone, Roland Monkerhey, Anne Ghyselen, Martha Simoen, Rosa Mabesoone, Anna Simoen, Hugo Mabesoone, Noëlla Blootacker, Georges Smagghe, Roger Lauwers en Raphaël Devos.

(foto FB)