Feest in ’t Groen biedt muziek en animatie op vernieuwde Don Boscoplein

Het grondig vernieuwde Don Boscoplein in Torhout is nog niet helemaal afgewerkt, maar wordt op Pinksteren, zondag 28 mei, toch al het decor voor het jaarlijkse Feest in ’t Groen. Iedereen kan er van 14 tot 18 uur gratis genieten van muziek en animatie voor groot en klein. Omstreeks 16 uur wordt het plein-in-afwerking officieel geopend door burgemeester Kristof Audenaert en schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet.

De kinderen kunnen zich laten schminken als elf of trol en de verborgen plekjes van het wijkgroen ontdekken. Zo mogen ze mee op stap met de kabouterverteller op het blotevoetenpad. Ravotten op de nieuwe speeltoestellen kan weliswaar nog niet, want ze moeten nog geplaatst worden. En ook stoeien in het gras wordt moeilijk, want het is daarvoor nog niet lang genoeg gezaaid.

Bijenfietsroute

“De toegang is gratis”, aldus schepen Desmet. “Het is mogelijk om deel te nemen aan de bijenfietsroute en onderweg aan de hand van op te lossen vraagjes bij te leren over het leven en het nut van de bijen. We voorzien alvast een fietsenparking. Wie liever op het Don Boscoplein blijft, kan er bij een ervaren imker terecht, die ook heel wat interessante weetjes over de bij te vertellen heeft. Er kunnen bovendien bloemenzaadjes afgehaald worden aan de stand van de bijenwerkgroep. Zo kunnen zij die dat wensen, thuis bijenvriendelijke bloemen zaaien. Wie zin heeft om te kringlopen, te composteren of te fermenteren, maar niet goed weet daaraan te beginnen, is welkom bij de stand van Tuinhier, waar de nodige informatie te rapen valt.”

“Feest in ’t Groen is hét moment om je te laten verleiden door al je zintuigen”, vervolgt Elsie Desmet. “Bijgevolg kun je genieten van een aantal standjes met lekkere lokale producten. Kom maar proeven en laat je betoveren door smaak, duurzaamheid en kwaliteit uit de eigen streek.” Voorts bestaat er mogelijkheid om een elektrische fiets uit te testen en je fiets tegen diefstal gratis te laten labelen. Voor dat laatste moet je wel je identiteitskaart bij hebben. Aan het eind van de namiddag is er nog een muziekoptreden door The Gambits. (JS)