Febe, Mellissa en Apollonia organiseren hobbybeurs

Febe Cuvelier, Mellissa Goyvaerts en Apollonia Mus organiseren op zaterdag 16 september in gemeenschapscentrum Het SWOK hobbybeurs ‘After Summer Vibes’. Ze zijn daarmee niet aan hun proefstuk toe.

“We organiseerden samen al gelijkaardige beurzen in Koekelare en in Kachtem”, vertelt Febe Cuvelier. Apollonia (30), Mellissa (36) en Febe (23) stonden vroeger geregeld zelf als standhouder op hobbybeurzen.

“We leerden elkaar via via kennen en opperden het idee om zelf eens een beurs in elkaar te steken”, legt Febe uit. “Onze beurs in Koekelare bleek een succes en lokte super veel volk. Die in Kachtem was iets minder. Er was die dag in de buurt van de locatie waar onze beurs plaatsvond een schoolfeest aan de gang waardoor we waarschijnlijk op minder publieke belangstelling konden rekenen.”

“Op After Summer Vibes is ruimte voor pure hobbyisten, maar daarnaast zijn ook mensen die een bijberoep uitoefenen welkom”, gaat Febe verder. “Op onze beurs is ruimte voor 40 stands. Die staan opgesteld in de grote zaal en in de vergaderruimtes van Het SWOK. Er is een heel ruim en divers aanbod te vinden op ‘After Summer Vibes’.”

Opbrengst tombola

“Naast juwelen zullen er onder andere ook snoepjes, wenskaarten, kinderkledij, zeepjes, pampertaarten en zelfgemaakte knuffels te vinden zijn. We hebben ook voor randanimatie gezorgd onder de vorm van een kinderschminkster en een springkasteel. Er is ook een tombola waarvan de opbrengst naar de Pamperbank Staden gaat. De Pamperbank organiseert de herverdeling van luieroverschotten voor gezinnen met een beperkt inkomen. Naast de geldelijke steun via de tombola kan je de Pamperbank ook helpen door luieroverschotten te schenken.”

Hobbybeurs ‘After Summer Vibes’ vindt plaats op zaterdag 16 september van 14.30 tot 22 uur in gemeenschapscentrum Het SWOK in de Ooststraat 4. Wie aan de beurs wil deelnemen, betaalt – afhankelijk van de stand – 20 tot 30 euro. De toegang tot de beurs is gratis. (BCH)

Meer info en inschrijvingen via de Facebookpagina ‘After Summer Vibes’.