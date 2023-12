Febe en Apollonia organiseren gezellige kerstbeurs: “Creatief en handgemaakt”

Febe Cuvelier (23) en Apollonia Mus (31) organiseren op zondag 17 december in gemeenschapscentrum Het SWOK de kerstbeurs Cosy Christmas Vibes. Ze zijn daarmee niet aan hun proefstuk toe.

“We organiseerden eerder al gelijkaardige beurzen in Koekelare en in Kachtem”, vertelt Febe Cuvelier. “Naast Apollonia was ook Mellissa Goyvaerts medeorganisator. Onze beurs in Koekelare bleek een succes en lokte veel volk. Die in Kachtem was iets minder. Er was die dag in de buurt van de locatie een schoolfeest aan de gang waardoor we waarschijnlijk op minder publieke belangstelling konden rekenen. Met ons drietjes richtten we in september in Staden het eveneens succesvolle After Summer Vibes in. Omdat Mellissa het te druk had, heeft ze jammer genoeg moeten afhaken voor de organisatie van Cosy Christmas Vibes.”

divers aanbod

“Je kan de beurs best omschrijven als een leuke, warme kerstmarkt door creatieve makers. Op de markt is er plaats voor maximum veertig stands. Die staan opgesteld in de grote zaal en in de vergaderruimtes van Het SWOK. Er is een heel ruim en divers aanbod te vinden. Naast juwelen zullen er onder andere ook pampertaarten, zeepjes, wenskaarten, babyartikelen en schoonheidsproducten te vinden zijn. We beperken het aantal stands die hetzelfde product aanbieden. Jong en oud, iedereen zal er zeker zijn gading vinden. Onze standhouders zijn in hoofdzaak hobbyisten en mensen die in bijberoep werken. De beurs staat dan ook garant voor creativiteit en zelfgemaakte producten. We hebben ook voor randanimatie gezorgd onder de vorm van een cocktailbar en een foodtruck. Verder is er een kids corner met spelletjes. Kinderen kunnen er ook geschminkt worden.”