Fay en Kayden zijn tot jeugdprinses en jeugdprins gekroond

Het kindercarnaval was opnieuw een groot feest. Christophe D’hondt, in 2001 prins Carnaval van de stad Menen, zorgde als goochelclown Chris Toon voor de vrolijke noot. Met een aanstekelijke tovershow pakte hij het jonge volkje helemaal in. Uit een 60-tal verklede kinderen werd het kinderprinsenpaar voor 2025 gekozen. Kayden Verheecke (6) is voor het tweede jaar op rij jeugdprins. Als piloot van een knap geknutseld vliegtuig wist hij de jury het meest te charmeren. De 8-jarige Fay Dufloucq is de nieuwe jeugdprinses dankzij haar opvallende en originele Mc Donalds-outfit, een knipoog naar de aangekondigde komst van de fastfoodketen. Allebei kregen ze een mand vol geschenken en mogen ze mee op de prinsenpraalwagen in de carnavalsstoet. Er waren ook mooie prijzen voor de drie winnaars van de kleurwedstrijd. Alle verklede kinderen kregen een mooie pin en een masker als aandenken aan het kindercarnaval. (CB/foto CB)