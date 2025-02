Fanclub Stijn Lannoye wint quiz van Koeketoe

De jaarlijkse quiz van wielertoeristenclub Koeketoe vond plaats in zaal Cieper in Sint-Jan. Presentator Kenny Dewilde vuurde de vragen af op de 43 deelnemende ploegen. Er waren tien rondes van tien vragen en twee tussenrondes van elk 20 punten. Op het eind won het team Fanclub Stijn Lannoye met 123 op 140. Dit viertal bestond uit Liese Lannoye, Jeroen Laseure, Anton Peene en Milan Vervaecke. De Elleboog (119 punten) en Allez Omi en Opi (117) mochten mee op het podium. De volgende activiteit is op 2 maart de traditionele fietswijding aan stamcafé De Oude Veemarkt. Op de foto zien we de leden van Fanclub Stijn Lannoye en De Elleboog en de presentator. (foto API)