Family Sunday Moen Feest uitverkocht

Moen Feest blijkt dan toch een topper(tje) te worden. Vandaag gaat het festival de laatste dag in met een uitverkocht ‘Family Sunday’.

Moen Feest kon reeds drie dagen een ruim publiek bekoren. Dat de organisatoren een neus hebben voor kwaliteit werd gisteren nogmaals bewezen. Zo hadden ze Goldband op de affiche staan, de groep die door de zender 3FM uitgeroepen werd als beste band van Nederland. Gisteren zagen we waarom. Het was ook duidelijk dat de heren hier al een grote schare fans hadden, iets waar ze uiteraard heel blij mee zijn. “Bij ons in Nederland zijn de fans zo’n 20 jaar oud, hier hebben we blijkbaar een mix van jonge tieners tot mensen die de 20 al een tijdje voorbij zijn.”, klonk het. Ze zetten de feesttent ook in vuur en vlam.

Bazaar was uiteraard het hoogtepunt van de avond. Het uitzinnige publiek genoot ervan tot en met. Hun optreden was even onzeker omdat de drummer van de groep zich bezeerd had net voor het optreden, maar tijdens de show was daar niks van te merken.

Family Sunday

Waren de vorige dagen best wel te pruimen dan komt vandaag het hoogtepunt van Moen Feest met Family Sunday. Zoals de naam doet vermoeden brengen Kaatje, Samson en Marie, Like Me, Olivia, Metejoor en afsluiter Regi een programma dat de ganse familie zal aanspreken.

Dat merken de organisatoren ook aan de kaartenverkoop. “We zijn uitverkocht.”, wist persverantwoordelijke Nico Vanderschelden ons zaterdag te melden. “Er worden dus geen kaarten meer verkocht aan de ingang en, zoals eerder gemeld, is onze 1+1 actie van de vorige concertdagen ook niet geldig op zondag.”, beklemtoonde hij nog eens.

Wie dus geen ticket vooraf heeft gekocht, hoeft dus niet de verplaatsing naar Moen te maken. (Geert Vanhessche)