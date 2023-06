Familieplezier voor Vaderdag op boerderij den Overdraght met BoerenRoute tussen de Jersey’s

Op boerderij den Overdraght in Poperinge staan de papa’s centraal op zondag 12 juni. Ze stellen op Vaderdag de vernieuwde BoerenRoute tussen de Jersey’s voor.

“De BoerenRoute is er gekomen via het project ‘Toeristische Impulsen in West-Vlaanderen’. Vanuit de ervaring met de logies in het glamping-gedeelte van onze boerderij en het idee om de verhalen die op de boerderij voor het rapen liggen, groeide het concept om de ontvangst op de hoeve te optimaliseren waardoor ook ander publiek deze locatie als belevingsbestemming ziet. We ontwikkelden een belevingsroute doorheen de boerderij, die op een speelse en ontspannende manier een aantal educatieve en informatieve elementen de revue laat passeren”, vertelt Ann Decrock van onthaalboederij den Overdraght.

“Het clichébeeld van de stadsmens die denkt dat melk zomaar uit een doos van de supermarkt komt is grappig, maar soms wel de realiteit”

“Om dit te realiseren werd er beroep gedaan op een professioneel team om het samen met ons uit te werken. Er zijn tal van onderwerpen die binnen het belevingsluik aan bod komen. De Westhoek als overkoepelende factor waar wij trots zijn om deel van uit te maken. De historiek van de hoeve heeft vele mooie insteken en mysteries die we zeker aan bod wilden laten komen. Maar ook de realiteit en de uniciteit van het landbouwverhaal waar vele toeristen en bezoekers geen of weinig notie van hebben. Het clichébeeld van de stadsmens die denkt dat melk zomaar uit een doos van de supermarkt komt is grappig, maar soms wel de realiteit.”

Modern landbouwleven

”Vertrekkend van dit idee is het dan ook de bedoeling om op een inspirerende manier een inkijk te geven op het moderne landbouwleven. Belangrijk hier is om aan te stippen dat we dit niet doen met enkel borden, maar gekozen hebben voor een innovatieve aanpak waar het spelelement niet ontbreekt. Met de BoerenRoute tussen de Jersey’s willen we het imago van het bedrijf, maar ook het toeristisch perspectief uitbreiden. Dit is geen eindig proces, maar door deze stappen krijgen we de kans om door te groeien van een landbouwbedrijf annex logies naar een speler binnen het toeristisch verhaal van de regio. De toerist is enerzijds op zoek naar de grote attracties, maar ook naar die kleine unieke belevingen die hij meeneemt naar huis.”

Totaalervaring

Het einddoel is de bezoeker onderdompelen in de verschillende lijnen die ‘leven’ op de hoeve. “De historiek, de landbouw als bron van vele zaken en de Westhoek als regio. Door het uitwerken van die lijnen, ondersteund door moderne technieken en een aantal gepersonaliseerde spelelementen, komen we tot een beleving die de bezoeker mee naar huis neemt. Dit zal voor iedereen anders zijn, maar dat is nu net het mooie van dit verhaal”, zegt Ann. “Alle facetten bieden opties om mensen te inspireren. Voor de ene is dat een gepersonaliseerde ervaring voor de andere het samenzijn met de groep en nog voor iemand anders de totaalervaring. Op die manier legt den Overdraght zijn puzzelstuk in het mooie verhaal van de Westhoek.” Dit initiatief werd uitgewerkt met de steun van Provincie West-Vlaanderen.

Vaderdag

De BoerenRoute is er voor: gezinnen, familie-uitjes, verjaardagfeestjes en klasbezoeken, maar eveneens als een gezellige teambuilding. Het is geschikt voor kinderen vanaf 3 uur. Er worden maximum 20 deelnemers per tijdslot toegelaten. Op Vaderdag wordt de vernieuwde BoerenRoute tussen de Jersey’s voorgesteld. “Je kan op de boerderij tijdreizen. Speur en ontdek plekjes en weetjes van vroeger en nu. Via denk- en doe-opdrachten tussen de Jerseykoeien, de schapen en zo meer, ga je op zoek naar het sleutelwoord. Wie klaar is, trakteren we op een verfrissend Jersey-ijsje of een lokaal biertje of sapje. Op de foto met papa op Vaderdag? Laat papa een overall en laarzen aantrekken en maak de mooiste Vaderdag-foto in de stal.” Deelnemen kan op zondag 12 van 10 tot 18 uur in boerderij den Overdraght langs de Woestenseweg 31 in Poperinge.