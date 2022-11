Familie Taillieu wint puzzel- kampioenschap Gezinsbond in Esen

Op zondag 20 november vond in OC Ingelram een puzzelkampioenschap plaats. De organisatie was in handen van Gezinsbond regio Ijzervlakte.

“Vanuit Gezinsbond Nationaal kregen we het aanbod om een puzzelkampioenschap te organiseren en we zijn op dat aanbod ingegaan”, vertelt Anja De Cuyper van de Gezinsbond. “Het is de eerste keer dat via de Gezinsbond puzzelkampioenschappen worden georganiseerd in heel het land. Wij van Gezinsbond IJzervlakte kozen ervoor om dit te laten doorgaan in OC Ingelram in Esen. Het werd een echt succes.”

Vijftien ploegen van maximaal 4 mensen schreven zich in. “Er werd gestart om 14 uur en het was de bedoeling dat iedereen twee uur later de puzzel klaar had”, legt Jürgend Delbarge van de Gezinsbond uit. “Iedereen kreeg een Jommekespuzzel van 500 stukken die binnen de tijd af moest zijn. Het is een kampioenschap, maar het is ook de bedoeling om na de coronaperiode mensen in een gezellige sfeer te laten samenkomen en hen een leuke zondagnamiddag te laten beleven.”

Er heerste een gezellige sfeer in de zaal. “Er was inderdaad een leuke sfeer gemengd met een snuifje gezonde stress. Uiteindelijk klaarde de winnende ploeg, de familie Taillieu uit Esen, de klus in amper 55 minuten. Een record”, duidt Jürgend. “Er was veel plezier en iedereen haastte zich om puzzel in de kortst mogelijke tijd te maken. Een gezellige namiddag voor kinderen, ouders en grootouders. Van de deelnemers hoorden we dat ze graag een tweede puzzelkampioenschap zouden willen.”

Geen lege handen

“Bij de winnende ploeg krijgt ieder lid van de ploeg een boekenbon van 10 euro voor de Standaard Boekhandel. Er zijn onder de andere ploegen nog een aantal prijzen te verloten zoals een strip van Jommeke, kubusmemoblokken en balpennen”, legt Anja uit. “Iedere deelnemende ploeg krijgt sowieso de puzzel mee naar huis.”

De puzzel kan ook worden aangekocht tegen de prijs van 10 euro via secretaris.gewestdiksmuide@gmail.com. De deelnemende ploegen kwamen uit Esen, Keiem, Zarren en andere omliggende dorpen.

