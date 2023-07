Familie Devroede bouwt maïsdoolhof voor echte speurneuzen

Nog tot 15 oktober kunnen avonturiers en speurneuzen terecht in het HowLabyrinthe, een maisdoolhof opgetrokken in Le Bizet. Voor het derde jaar op rij probeert de familie Devroede hiermee de grensgemeente van een extra toeristische troef te voorzien.

Niet minder dan 4 hectare aan maïs, met een origineel en vooral gigantisch doolhof doorspekt met raadsels en mysteries. Wanneer de familie Devroede, die naam en faam maakten met niet alleen hun boerderij maar eveneens hun restaurant en bijlwerpcentrum, de zaken aanpakken doen ze dat meteen op een indrukwekkende manier.

“In 2021 was ik met de tractor op het maisveld aan het werken en ik besefte dat dit eigenlijk erg langdradig en saai was”, lacht Bernard Devroede (60). De pater familias wilde het veld leuker maken en kreeg het idee er een doolhof in te gaan richten. “Onze papa heeft altijd van die gekke ideeën en komt dan bij mijn zus en mij aankloppen om ze uit te voeren”, pikt Agathe Devroede al grappend in. “Samen met mijn zus Marie gingen we rond tafel zitten en bekeken we hoe we dit het best van al aanpakten. We wilden meer dan alleen maar een standaard doolhof, het moest iets uitdagends worden en vooral toegankelijk zijn voor de allerkleinsten. Zo zagen de figuren Ragnar en Floki het daglicht. 2 vikings die nu ondertussen al aan hun derde avontuur zijn toegekomen.”

Het labyrinth bevat een reeks van unieke raadsels en mysteries, die de bezoekers tot aan de mysterieuze schat van de vikings moeten loodsen. “En daarvoor hebben we externe hulp gezocht, hulp die niet eens van ver moest komen”, klinkt het. “Carla, de sterke dame van Fun @ Comines, de escapegamespecialist. Haar escaperooms behoren tot de besten van België en ze is dan nog eens in Komen gevestigd. Al tijdens een eerste gesprek was de klik er en ze ontwierp de raadsels voor ons labyrint.”

Het maisdoolhof opende ondertussen al de deuren en is dagelijks toegankelijk van 13 tot 19 uur. De raadsels zijn zowel in het Frans als in het Nederlands te verkrijgen. Het maisdoolhof groeide uit tot een ware trekpleister, met dit jaar 2 nocturnes als kers op de taart.

De familie Devroede, die onder meer La Howarderie uitbaat, is geen onbekende naam in de streek. Niet alleen scoort hun restaurant goed bij de culinaire bezoekers, hun bijlwerpcentrum How’Hache was de eerste van zijn soort in Wallonië.

Meer informatie is terug te vinden op www.howlabyrinthe.com