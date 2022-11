Fakkeltocht 11 november

De herdenkingsfakkeltocht op Wapenstilstand is een Veurnse traditie geworden, waar je kennis kunt maken met oorlogsverhalen die geïnspireerd zijn door echt gebeurde verhalen uit het leven van gewone Veurnaars. Als navolging op de theaterwandeling van verleden jaar, opteerde Veurne om dit jaar een herdenkingsfakkeltocht te organiseren, deze keer onder de titel Leven in Strijd.

Zes verschillende voorstellingen

Op zes locaties in de binnenstad worden taferelen vertolkt waarin het leven van de Veurnaars weergegeven wordt tijdens de bezettingsperiode van de Tweede Wereldoorlog. Waargebeurde verhalen, neergeschreven door José Clauw, en vertolkt door het team re-enactors onder leiding van Kristof Jacobs uit Lombardsijde. In het stadspark wordt het verhaal van Irena Roossens uitgebeeld. Aan de Appelmarkt/Kaatsspelplaats kruipen de acteurs in de rol van krijgsgevangen. De Nobele Rose is de locatie waar Duitse soldaten ingekwartierd zijn bij een Veurns gezin. In het Zeemanshuis in de Pannestraat worden de wandelaars geconfronteerd met fragmenten uit het boek Minnaars in Waanzin van Willy Spillebeen. In het Vaubanpark ontmoet een jonge vrouw een piloot die is neergestort in Avekapelle en op de binnenkoer van hotel Amaryllis doet een weerstander zijn verhaal. Afspraak vrijdag 11 november vanaf 18 uur, startplaats Grote Markt aan Visit Veurne.

Inschrijven via www.veurne.be/nl/evenementen/herdenkingsfakkeltocht.