Extra voorstelling van ’t Veld Verteld op donderdag 28 december: “Uniek klank- en lichtspektakel”

Het kasteel van Ardooie in de Kasteelstraat vormt van 16 tot en met 28 december het decor van het unieke klank- en lichtspektakel ‘t Veld Verteld. “Het is een fictief kerstverhaal waarin waargebeurde historische feiten verweven zijn”, zeggen burgemeester Véronique Buyck en Tobias Callewaert van de dienst Cultuur en Communicatie. “En er zijn nu al 6.500 van de 9.000 tickets verkocht!”

“In Ardooie was er de vorige jaren niet zoveel te doen in de kerst- en eindejaarperiode en daarom wilden we met het gemeentebestuur iets realiseren wat ze hier en in de hele regio nog nooit meegemaakt hebben”, zeggen de burgemeester en Tobias. “En dat zal ‘t Veld Verteld ongetwijfeld zijn: een van de mooiste licht- en klankspektakels in de provincie.”

Historisch of niet

Historische feiten in het verhaal over onder meer Theodoor Jean de Jonghe die het kasteel liet bouwen in 1780-1781. Over de lokale smid Quecin die in 1904 een uit de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Kortrijk gestolen schilderij vond in een boerenkar met pech die hij moest herstellen. En over monseigneur Victor Roelens die in het kasteel geboren werd… als zoon van de tuinman en de eerste bisschop van Congo was.

Starlight

“Het klank- en lichtspektakel is een realisatie van het Brusselse productiehuis Symfonie der Stenen dat al vele grote dergelijke lichtprojecties verwezenlijkte”, zegt Tobias, die zelf in de geschiedenis van het kasteel dook en het productiehuis de nodige info bezorgde om er een fictief verhaal rond te maken.”

Ook de dansers van dansschool Starlight doen eraan mee. “We brengen met 12 dansers twee dansen”, zegt dansleider Kayli Martens. “Eerst een romantische dans en dan beelden we een ‘dynamisch dorp’ uit. Voor ons toch wel een eer om daaraan te mogen meedoen.”

Achteraf kunnen de toeschouwers nog lekker nagenieten in een sfeervolle kerstbar, gerund door Barthazar.