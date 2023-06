Extra padelterreinen in Koksijde voor internationaal tornooi: “Deze uitbreiding is schot in de roos”

Koksijde gaat er prat op dat Tennis- & Padelclub Koksijde (TC Koksijde) een van de grootste sportclubs van de Westkust is. Het gemeentebestuur is er dan ook fier op om drie gloednieuwe padelterreinen in te wijden.

Met maar liefst drie nieuwe padelterreinen trekt Koksijde volop de kaart van dé sporthype van het moment. “Dankzij deze drie terreinen beschikken we over zes velden”, verduidelijkt burgemeester Marc Vanden Bussche. “Met recht en reden investeren we hierin! Onze tennis- en padelclub, die al bestaat sinds 1976, telt 1.300 clubleden, waarvan een kwart 18 jaar is of jonger. Vijf jaar terug klokte TC Koksijde nog af op 900 leden. We spreken dus over een toename van 45 procent sinds de start van de padelwerking.”

Internationaal tornooi

Heel wat tennisspelers maakten de overstap naar padel, maar de meesten combineren beide disciplines. Het einde is hiermee niet in zicht, want de club verwelkomt nog elke dag vers bloed. “Kortom: deze uitbreiding is een schot in de roos. Nu voldoen we ook aan de eisen om ons internationaal FIP Rise-toernooi te organiseren.”

“Dit is een superschot in de roos, met deze zomer een topactiviteit in de put die ongetwijfeld een voltreffer wordt!” – Dirk Dawyndt, schepen van Sport

De totale kostprijs van de werken bedroeg 480.000 euro. De helft van de kosten van de terreinen zelf – namelijk 120.000 euro – werd gedragen door de club. De werken werden uitgevoerd door bouwfirma Herwebo uit Zele, op de officiële inwijding vertegenwoordigd door zaakvoerder Paul Herwege en projectleider Annelies Jacobs. Burgemeester Vanden Bussche bedankte hen voor de uitstekende samenwerking en stak ook een pluim op de hoed van zijn gemeentemedewerkers Siska Stockelynck en Bart Hubrecht, die instonden voor de uitstekende opvolging. “We hebben trouwens tegelijk onze groendienst ingeschakeld voor de omgevingswerken, die met de nieuwe aanplantingen voor een opwaardering van de site hebben gezorgd. Het resultaat mag gezien worden!”

Dirk Dawyndt, schepen van Sport: “Dit is een superschot in de roos, met deze zomer een topactiviteit in de put die ongetwijfeld een voltreffer wordt! Van 10 tot 16 juli vindt hier in Koksijde de tweede editie van het FIP Rise-tornooi plaats. FIP staat voor International Padel Federation, de overkoepelende federatie die de padelsport wereldwijd uitbouwt. We zijn ook fier dat allforpadel.be voor het tweede jaar op rij partner is van dit event.”

Theaterplein

Jos Exsteens, voorzitter van Tennisclub Koksijde (TCK), legt uit: “Aan een FIP Rise-tornooi nemen zowel Belgische als internationale spelers deel. De Belgische spelers zijn bij de mannen P1000 toppers; bij de dames komen P500 speelsters aan bod. Ook Noémie Sermant (dit jaar hét gezicht op de affiche) zal deelnemen. In de legendarische put (het Theaterplein) wordt een tijdelijk panoramisch centercourt geplaatst door RedSport Padel Belgium, al jaren dé referentie in België voor de aanleg van padelterreinen én partner van dit event.”