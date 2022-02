Extra activiteiten tijdens Krokusvakantie in Zwin Natuur Park

Met een resem extra activiteiten pakt het Zwin Natuur Park tijdens het Krokusverlof opnieuw uit met een goed gevuld programma met een aanbod voor jong en oud. Ook de kersverse ooievaarstentoonstelling is inbegrepen in een toegangsticket.

De krokusvakantie staat in het Zwin Natuur Park volledig in het teken van de ontluikende lente. Langs het huttenparcours staan de hele week gidsen klaar om de bezoekers alles te vertellen over de natuur die stilaan uit zijn winterrust ontwaakt. Aan de kijkhut of kijkwand kunnen de vogels op en rond de broedeilanden bewonderd worden dankzij de extra telescopen.

Aan de labohut worden zaden en veren tot in het kleinste detail onderzocht en komen bezoekers meer te weten over de voortplanting bij planten. Als het weer zacht blijft, zijn in de poel al de eerste waterdiertjes te vinden. Ook aan de Zwinvlakte staat een gids klaar die toelichting geeft over dit bijzondere getijdengebied.

Kinderen kunnen deelnemen aan een ‘eendenmemory’ en de passende eendenpaartjes zoeken of luisteren naar het leuk verhaal ‘Konijn wil vliegen’.

Tijdens de krokusvakantie kunnen bezoekers van maandag 28 februari tot en met donderdag 3 maart, telkens om 10.30 uur, deelnemen aan een gezinswandeling met als thema ‘van A tot Zwin’. Deze wandeling is gericht op gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar. De Zwingids geeft info op maat van de jongste bezoekers en zorgt voor een speelse toets. Na de wandeling krijgen deelnemers soep aangeboden in Zwinbistro The Shelter.

Wekkerwandeling

Op zondag 27 februari, om 14.30 uur, kunnen gezinnen aansluiten bij een ‘Wekkerwandeling’. Een Zwingids gaat samen met gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar op stap met een wekker. Telkens wanneer de wekker rinkelt, krijgen deelnemers een natuuropdracht die ze samen tot een goed einde moeten brengen. Alleen als iedereen de opdracht goed uitvoert, kan de wandeling verder gaan. Op voorhand inschrijven is nodig, want het aantal deelnemers is beperkt.

Het extra buitenaanbod en een bezoek aan de tentoonstelling zijn inbegrepen in de toegangsprijs.