Erfgoedfietstocht brengt je langs historische locaties: Tijdreizen op twee wielen

Sinds een paar jaar is in Oostrozebeke een werkgroep cultureel erfgoed aan de slag. Een deel van de werkgroep werkt rond de inventarisatie van verdwenen cafés, een ander deel heeft nu een erfgoedfietstocht uitgestippeld. De route is 25 kilometer lang, geschikt voor jong en oud, en een fijne combinatie van geschiedenis en recreatie.

“Oostrozebeke is een gemeente met een boeiende geschiedenis en daarom leek het de Werkgroep Oostrozebeeks Erfgoed een leuk idee om een nieuwe fietstocht uit te stippelen langs tien historische locaties”, zegt woordvoerder Renaat Lobbestael (66). “De fietstocht is gemaakt om zowel de lokale bevolking als bezoekers de kans te geven om de rijke cultuur en het erfgoed van de streek te verkennen. Met de lancering van deze erfgoedtocht nodigt Oostrozebeke alle liefhebbers van geschiedenis en fietsen uit om een reis door de tijd te maken. De route voert de bezoeker langs tien zorgvuldig geselecteerde locaties, van historische gebouwen tot mooie landschappen. Deze fietstocht biedt een glimp van het verleden van Oostrozebeke en de verhalen die erin verborgen liggen.”

Enkele hoogtepunten van de erfgoedfietstocht zijn onder andere: het Spookkasteel, een verdwenen gebouw met een groot landgoed dat ooit toebehoorde aan de graaf van Vlaanderen. Een tweede interessante locatie is de Sint-Amandskerk, die een voorbeeld is van religieuze architectuur en door verschillende omstandigheden heel vaak beschadigd werd. Een derde ‘ankerpunt’ is de persoon van Ernest Brengier. Je krijgt het verhaal achter de man die in Oostrozebeke aan verschillende dingen zijn naam heeft gegeven.

“De fietstocht is ideaal om geschiedenis en recreatie te combineren”, aldus Lobbestael. “De route is bepijld en strekt zich uit over landelijke paden en rustige wegen. Ze biedt fietsers de mogelijkheid om te genieten van de natuurlijke schoonheid van de omgeving. Op elke locatie hangt een infobord dat je voorziet van leuke verhalen en anekdotes.”

De erfgoedfietstocht is toegankelijk voor fietsers van alle niveaus, waardoor het een ideale activiteit is voor gezinnen, vriendengroepen en geschiedenisliefhebbers. Hij biedt ook een uitstekende gelegenheid voor lokale ondernemers om bezoekers kennis te laten maken met hun horecazaak en de ambachtelijke producten die hier te vinden zijn.

Twee startplaatsen

Voor deze unieke, historische fietstocht over 25 kilometer zijn twee startplaatsen ideaal: de parking aan de Ginstekerk en de Sint-Amanduskerk in het centrum. De route vind je ook op de website van de gemeente. De mensen die de erfgoedroute in elkaar hebben gestoken zijn Renaat Lobbestael, Guido Braekevelt, Robby Vanhee, Ronny Mabbe, Geert Lemaitre en Heidi Vandekerckhove. (JC)