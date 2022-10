Erfgoedcafé strijkt neer in oud zwembad voor menu met 12 sprekers

Erfgoed, dat is proberen onze geschiedenis kwaliteitsvol te bewaren. Minstens een keer per jaar organiseert Zuid West in samenwerking met Leiedal een creatieve activiteit. Dinsdagavond 18 oktober was het oude zwembad goed gevuld met geïnteresseerden uit de hele regio.

Mies Degroote doet de erfgoedpubliekwerking en steekt enthousiast van wal. “We hebben hier 11 sprekers, een is op het laatste moment ziek geworden. We hebben die gepresenteerd aan het publiek en die konden een top drie kiezen. Traiteur Joost van Filet Pur uit Oostrozebeke is in de oude cafetaria bezig met drie smakelijke gerechten voor te schotelen en zo creëren we een leuke mix tussen tafelen en luisteren naar gepassioneerde sprekers.”

De verhalen van de sprekers bestrijken onze hele geschiedenis, van dinosaurussen tot het vlas, van een harmonie tot de rol van Lego in archeologie, of van gezelschapsspellen tot een nieuwe reus, of zwemmen en zelfs tabak in de kunst. We reizen door onze regio, van Wervik naar Kortrijk, langs Wevelgem en Harelbeke of gewoon voor iedereen interessant. “We wachten even op het hoofdgerecht maar de reacties zijn unaniem positief”, glundert Mies.

De jonge historica heeft dit samen met haar kompanen in elkaar gebokst. De vrijwilligers vonden ze via de gemeente. Het zijn mensen die actief zijn of waren in Big Bang, het wetenschapsverhaal dat een jaar lang het zwembad invulde of het vaccinatiecentrum en nu vanavond garçon en ober spelen. “Zonder de vrijwilligers zou dit niet lukken, wij zijn een kleine organisatie”, besluit Mies dankbaar en ze zoekt haar volk bij elkaar. De meesten zijn in redder verkleed. Je moet toch wat voeling houden met de geschiedenis van het gebouw. (HV)