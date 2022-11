Emotioneel afscheid van Keverbaan in Bellewaerde: “Stukje geschiedenis die verdwijnt”

In het bijzijn van de burgemeesters van Ieper en Zonnebeke en heel wat weemoedige fans en personeelsleden nam Bellewaerde zondag 6 november afscheid van de iconische Keverbaan. De 41 jaar oude familycoaster wordt vervangen door een prestigieuze nieuwe waterattractie met een prijskaartje van 16 miljoen euro die opent in april 2024.

De aftelklok die al sinds het begin van het seizoen boven de Keverbaan hangt sloeg zondag iets voor 18 uur zijn laatste seconden. Met knalrode confetti werd het startschot gegeven van de allerlaatste rit van de roetsbaan die al sinds 1981 de harten van vele bezoekers sneller deed kloppen. Aan boord waren naast gemeentebestuursleden van Ieper en Zonnebeke ook een aantal bezoekers die een fotowedstrijd wonnen, zoals Marie-Lou Crabbe (8) uit Wielsbeke. Het meisje heeft een ernstige handicap en won dankzij haar neef won de fotowedstrijd.

lees verder onder de foto.

Marie-Lou Crabbe (8) uit Wielsbeke. (Foto Kurt) © Kurt Desplenter Foto Kurt

“Veel bezoekers passeerden vandaag om de Kevertjes nog een laatste groet te brengen”, zegt Stefaan Lemey, algemeen directeur van Bellewaerde. “Het is een icoon, iedereen kent hem goed, ik ook. Voor veel West-Vlamingen was het de eerste coaster die ze deden. We zagen de afgelopen maanden veel ouders die de laatste kans grepen om hun eerste ‘snelle’ attractie nog eens samen te doen met hun eigen kinderen.”

Emoties

Bij sommige fans weekte het afscheid heel wat emoties los, zoals bij de Menense Bryna Carton (41) die met dikke tranen in de ogen uit het karretje stapte naar haar laatste rit. “Ik ben even oud als de Keverbaan en heb er heel veel opgezeten als kind”, vertelt Bryna, die er was met haar dochter Svana. “Ik heb nog de tijd geweten dat de monorail erboven liep, dat Samson en Gert hier de clip opnamen van ‘Ik moest kloppen want de bel doet het niet’, de veranderingen gezien… Het was prachtig en dat is het nog steeds, ook al is het helemaal bouwvallig geworden. Operationeel was het niet meer 100%, we voelden en hoorden dat wel. Maar toch… Het is weer een stukje geschiedenis dat verdwijnt. Hij was er altijd, opeens is hij dan weg en dat doet toch wel iets…”

Svana Seynhaeve en Bryna Carton. (Foto Kurt) © Kurt Desplenter Foto Kurt

Een van de gelukkigen die het historische laatste ritje van de Keverbaan mocht meemaken was burgemeester Emmily Talpe. Haar betraande ogen toen ze afstapte kwamen echter niet van de emoties. “Die zijn van het lachen. Ik zat naast Dirk Sioen, de burgemeester van Zonnebeke, en voor hem was het de eerste keer dat hij op de Kevertjes zat, dus het was grappig om zijn reacties naast mij te zien én te horen”, lacht Emmily Talpe. “Ik ken de kevertjes van toen ik klein was. Het gevoel was mij wel bekend. Sowieso was het een vrolijke en leuke ervaring. Er was wel een beetje nostalgie en weemoed omdat een stukje geschiedenis wegvalt, maar ik ben heel vereerd dat ik vandaag kon aanwezig zijn om de laatste rit mee te maken.”

Lees verder onder de foto.

Burgemeester van Zonnebeke Dirk Sioen en burgemeester van Ieper Emmily Talpe. (Foto Kurt) © Kurt Desplenter Foto Kurt

Vanaf maandag begint Bellewaerde al met de demontage van de Keverbaan. De karretjes krijgen een tweede leven. Eén wagonnetje gaat naar het Yper Museum waar het deel zal uitmaken van de vaste collectie. Tien wagonnetjes werden zondag uitgeloot onder het personeel, dat haar jaarlijkse feestje had naar aanleiding van de seizoenafsluit. Een aantal karretjes en andere onderdelen gaan naar Walibi Rhône-Alpes, die ook deel uitmaakt van moederbedrijf Compagnie Des Alpes en een soortgelijke attractie heeft.

Veiling Think Pink

Vier wagonnetjes werden ten slotte geveild ten voordele van Think Pink. In een eerste veiling in het begin van het pretparkseizoen bracht een eerste karretje al 6.800 euro op voor de borstkankerorganisatie. De drie resterende karretjes leverden Think Pink nog eens 17.905 euro op. Samen met de Duck Race (3.008 euro) en het Think Pink-weekend (4.266 euro) kon Bellewaerde in totaal 31.979 euro schenken aan een dolgelukkige Mieke Deprez van Think Pink. “Dit is natuurlijk super mooi. We kunnen hier heel veel mee doen, veel nieuwe projecten opstarten”, zegt Mieke Deprez. “Dus wij zijn heel gelukkig. Wat we vooral willen doen is informeren en sensibiliseren en op dat vlak was het Think Pink-weekend in Bellewaerde zeker ook een schot in de roos. Op die manier is dat voor ons dubbele winst.”

We zien v.l.n.r. Mieke Deprez van Think Pink, burgemeester Dirk Sioen van Zonnebeke, burgemeester Emmily Talpe van Ieper en directeur van Bellewaerde Stefaan Lemey bij de uitreiking van de cheque voor Think Pink. (Foto TOGH)

“We hebben heel veel positieve reacties gehad op de manier waarop we afscheid namen van deze iconische attractie”, besluit directeur Stefaan Lemey. “Maar een nieuw nog groter icoon zal het park vervoegen vanaf april 2024. Dat wordt een grote waterattractie die denk ik de Keverbaan snel zal doen vergeten.”

Opvolger van 16 miljoen

De grote waterattractie is van het type ‘spinning rafting ride’, behelst een investering van maar liefst 16 miljoen euro en wordt de eerste attractie ter wereld met drie unieke features: vertical & turning lift, half-pipe en bungee. “We zullen daar dus anderhalf jaar aan bouwen. Dat is een project dat we al meerdere jaren aan het voorbereiden zijn samen met een constructeur”, geeft Stefaan Lemey nog mee. (TOGH)