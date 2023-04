Elodie Ravaut uit Nieuwkerke maakt kaarsen via start-up UKeyYo: “Kaarsen werken therapeutisch”

Elodie Ravaut uit Nieuwkerke startte in bijberoep met haar start-up UKeyYo. Je kan bij haar terecht voor allerlei decoratieve kaarsen. De kaarsen zijn bovendien heel duurzaam. “Ik kan hier mijn creatieve ei kwijt”, vertelt de jonge mama.

Elodie (26) heeft een relatie met Jonas Ghyselen. Samen met dochtertje Ellie-Lou (2,5 jaar) wonen ze in Nieuwkerke. Elodie volgde in het middelbaar kunstonderwijs en studeerde daarna voor leerkracht plastische opvoeding. Uiteindelijk begon ze haar professionele loopbaan als kelner en hulpkok bij Folie à Deux, de horecazaak van haar moeder Fabienne Sercu.

Gevoel van rust

Recent startte ze haar bijberoep op. “Ik kan creatief bezig zijn in de keuken, maar ik zocht nog een extra uitlaatklep”, vertelt ze. “Ik zat wat in de knoop welke richting ik precies uit wilde. Als grote kaarsliefhebber kwam ik op het idee om hiermee aan de slag te gaan. Ik vind kaarsen heel gezellig en het geeft een gevoel van rust wanneer ik ’s avonds in de zetel zit.”

Elodie koos voor haar start-up een opvallende naam: UKeyYo. “Dat kwam toevallig tot stand, toen ik een poster zag hangen in het toilet met dat woord op. Het is Japans voor ‘leef in het moment’. Je moet niet veel piekeren over het verleden en de toekomst. Deze naam is een ideale omschrijving van mijn gevoel.”

“Japans voor ‘leef in het moment’. Je moet niet veel piekeren over het verleden en de toekomst”

Kaarsen maken doe je niet zomaar. “Het duurde een tijdje tot ik iets had wat ik wilde, want ik ben nogal perfectionistisch ingesteld. Na opzoekwerk op YouTube, social media en boeken ben ik tevreden over het eindresultaat. Met kaarsen bezig zijn, werkt voor mij therapeutisch.”

In het gamma zit wel een duidelijke rode draad. “Ik kies voor ronde en organische vormen, het mag wat speels en het hoeft zeker niet te strak te zijn. De kaarsen zijn veelal decoratief, maar uiteraard moeten ze ook goed opbranden.”

Duurzaam

Voor de samenstelling vond Elodie het duurzaam karakter van haar kaarsen belangrijk. “Het is 100 procent vegan en ik gebruik sojawas, op basis van sojabonen dus. Ook schaaltjes voor onder de kaarsen kan je verkrijgen en die zijn eveneens ecologisch. Ze bestaan uit een composietmaterie op basis van water. Het is belangrijk dat die schaaltjes hittebestendig zijn, dus hout en plastic komen hier niet voor in aanmerking. Voor de vervaardiging zit ik voorlopig nog in mijn living, maar de bedoeling is om binnenkort in de garage een atelier te maken. We kunnen dan af en toe de poort open zetten, zodat de mensen mij aan het werk kunnen zien.”

Elodie stelt haar kaarsen tentoon via social media. “Ik merk een fijne interactie met mijn volgers en het motiveert me om door te gaan. Wil je een kaars bestellen? Dan kan je me via een privé-bericht contacteren op Instagram. Op zondagvoormiddag en maandag is er een afhaalmoment bij mij thuis. Verzending of het pakket laten leveren bij een afhaalpunt kost 6,50 euro. Vanaf 100 euro is de verzending gratis”, geeft ze nog mee.

Meer info: volg UKeyYo op Facebook en Instagram.