Elle viert weer feest op 17 en 18 juni: Twee dagen kermis in Ieperstraat en Gitsstraat

De 117de keer is het al dat er gekermist wordt op Kortemark-Elle, dus heeft het kermiscomité kosten noch moeite gespaard om er op 17 en 18 juni een topweekend van te maken. Nu nog enkel hopen op de welwillendheid van de weergoden.

“We gaan van start op zaterdag 17 juni vanaf 6 uur met een grote rommelmarkt”, steekt Marnix Vandecappelle van het feestcomité van wal. “De marktkramers kunnen hun kramen opzetten in de Ieperstraat en de Gitsstraat. We hopen op een massale opkomst en we voorzien een aperitiefbar, een frietkraam en barbecueworsten.”

“Om onze kas wat te spijzen, is er de hele dag door een grote tombola”

“Op het kruispunt met de Oude Zeedijkstraat voorzien we kinderanimatie: een springkasteel, kindergrime, ballonplooien en glittertattoos. Om onze kas wat te spijzen, is er de hele dag door een grote tombola. Op zondagmorgen 18 juni starten we met een royaal ontbijt in de turnzaal van ‘t Ellebloempje. Iedereen kan er tussen 8.30 en 12 uur terecht voor een stevig uitgebreid ontbijt.”

“Volwassenen betalen 15 euro, terwijl kinderen tussen 3 en 11 jaar slechts 7 euro betalen”, vervolgt Yves Schepens. “We hebben nog slechts een paar plaatsen over, er zijn slechts 200 tickets beschikbaar.”

Travestie

“We zijn ook al bezig met de voorbereidingen van onze verdere activiteiten. Zo organiseren we op zondag 6 augustus onze midsummer-BBQ met een optreden van het travestiegezelschap ‘The house of majesty’.”

“Op 28 oktober hebben we vervolgens ons Halloweenfestival, waar we ook steeds veel volk mogen verwachten. Nu is het focussen op Elle kermis, we hopen op goed weer.”

(JD)