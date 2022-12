Elevate brengt nieuw partyconcept naar Oostende

Kursaal Oostende haalt een trend uit Parijs en Amsterdam naar de kust: fuiven op zondagmiddag op één van de mooiste locaties van de kust. Bezoekers moeten minstens 21 jaar zijn.

Elevate is een nieuw concept voor de kust: op zondagmiddag vanaf 14 uur zal er kunnen gefuifd worden op de locatie van de voormalige Ostend Queen, op de bovenste verdieping van het Kursaal, met zicht op het Groot strand. De mooie locatie staat al enkele jaren leeg en er zijn niet meteen plannen voor een nieuwe uitbating. “In Amsterdam en Parijs gebeurt het steeds vaker en zijn dergelijke feesten een echte hype. Die brengen we nu voor het eerst naar Vlaanderen”, zeggen managers Yoshi Petit en Axel Goudesone van Kursaal Oostende.

Ze deden wat studiewerk en daaruit blijkt dat er ook in West- en Oost-Vlaanderen een markt voor is. “Er zal melodische house en techno gedraaid worden door een vijftal deejays, waaronder Olympe en de influencers Luna en Lente. Het doelpubliek zijn mensen tussen 25 en 45 jaar. Die kunnen hun kroost bij de grootouders brengen en hier komen fuiven.”

Minimum 21 jaar

Ze willen niet iedereen aantrekken: “Het moet klassevol blijven, de minimumleeftijd is 21 jaar en de toegangsprijs 30 euro. In het concept is ook voorzien dat hier wat kleine snacks kunnen gegeten worden zoals een garnaalkroket. We werken daarvoor samen met Brassi Grand Café, het restaurant van op het gelijkvloers. Er is trouwens met hen een uitgebreidere samenwerking waarbij mensen een viergangenmenu kunnen eten vooraf. Ze betalen dan 130 euro, toegang inbegrepen.”

Het indoorfestival moet het hebben van de locatie. “Mensen zullen hier naar de zonsondergang kunnen kijken. Elevate wordt geen marathon. Om 22 uur sluiten we af. ’s Anderendaags is voor veel mensen weer werkendag”, luidt het.

Elevate vindt voor het eerst plaats op zondag 26 februari 2023 en wordt drie keer per jaar herhaald.