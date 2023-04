EK Meeuwenschreeuwen is al volzet: “Zelfs een Canadese professor neemt deel”

Met 40 zijn ze, de deelnemers van het EK Meeuwenschreeuwen 2023 dat op 23 april doorgaat in De Panne. Dat zijn er verrassend veel, en er doet zelfs een Canadese professor mee: “Hij kan natuurlijk wel niet winnen aangezien hij geen Europese inwoner is, maar hij zal als special act zijn talent mogen tonen”, aldus organisator Claude Willaert.

De Canadees is momenteel bezig aan een doctoraat aan de UGent. “Vorig jaar heeft onze juryvoorzitter Jan Seys van het VLIZ een interview gegeven aan de Canadese nationale radiozender, daardoor kende de professor ons initiatief. Hij is heel enthousiast en zal als special act optreden voor de bekendmaking van de winnaars.”

“Opvallend veel West-Vlamingen schreven zich dit jaar in, ze komen van over de hele provincie”

Die winnaars worden gekozen uit de 40 kandidaten. Dat zijn er een pak meer dan normaal. “Stiekem hopen we eigenlijk dat er nog enkelen afvallen, dat gebeurt meestal wel. Om een vlot verloop van de wedstrijd te garanderen is een 25-tal deelnemers iets wenselijker”, klinkt het. “Wat wel opvalt is dat er – in tegenstelling tot vorig jaar – ontzettend veel West-Vlamingen zich inschreven. Mensen uit Torhout, De Panne, Oostende, Menen… noem maar op! Natuurlijk zijn we wel heel blij met het enthousiasme.”

Volwassenen uit eigen land kunnen zich niet meer inschrijven, maar junioren mogen zich wel nog melden. “Dat is een aparte categorie in de wedstrijd, maar voorlopig schreef slechts één kindje zich in.”