Eindejaar in Oostende: kleinere en overkapte schaatspiste, geen Lichttunnel

Van 2 december tot 8 januari zal het Leopoldpark in Oostende opnieuw omgetoverd worden tot Winter in het Park. Zoals de vorige jaren komt er centraal een drijvende ijsschaatspiste op de vijver, maar die zal kleiner zijn dan vroeger en wordt overkapt, om zo de energiekost terug te dringen. Er komt ook extra isolatie onder het ijs en een energievriendelijke koelinstallatie. De Lichttunnel in de Adolf Buylstraat wordt dit jaar niet opgesteld.

In Oostende zal er dit jaar opnieuw een echte ijsschaatspiste te vinden zijn. De organisatie doet wel aanpassingen in het kader van de energiecrisis. Zo wordt de oppervlakte van de piste verkleind naar 600 m² in plaats van 1000 m². Er werd ook beslist om de schaatspiste te overdekken. Dit zorgt niet enkel voor een aanzienlijk lager verbruik, maar zal van de piste ook een ideale uitstap maken bij slecht weer. Daarnaast zullen nieuwe koelinstallaties er ook voor zorgen dat het verbruik een stuk lager zal liggen dan voorgaande jaren. Dit alles zorgt voor een daling van het energieverbruik van 70 procent. Indien er een stijging zou zijn in de elektriciteitsfactuur ten opzichte van voorgaande jaren, zal de organisatie instaan voor deze meerkost.

“Winter in het Park is een uniek evenement in het Leopoldpark, dat jaarlijks heel wat mensen lokt. Zowel Oostendenaars als bezoekers kijken er enorm naar uit om zonder beperkingen te genieten van een winterse beleving. Het gaat bovendien om een zeer belangrijke periode op economisch vlak voor de lokale horeca en handel”, motiveert Toerisme Oostende. “Samen met de organisatie is beslist om te sleutelen aan de schaatspiste in plaats van die direct op te geven. Ondanks de barre tijden kan zo de unieke ervaring van schaatsen op de vijver toch aangeboden worden. Met deze oplossing komt er opnieuw een volwaardig winteraanbod. Naast de schaatspiste en de authentieke chalets in het Leopoldpark komt er dit jaar opnieuw een Huis van de Kerstman, Christmas Village en de Inpakbar.

Geen Lichttunnel

In het kader van de besparingen werd wel de moeilijke beslissing genomen om de Lichttunnel dit jaar niet te plaatsen. De straat zal wel weer feestelijk verlicht worden en in een gezellige kerstsfeer baden, weliswaar zonder shows. Op die manier blijft Oostende tijdens de kerstperiode de ideale locatie om in een gezellige sfeer al je kerstinkopen te doen. Op het Wapenplein zal het Huis van de Kerstman terug te vinden zijn, waar je de perfecte kerstfoto kan nemen met je familie of vrienden. Dit jaar kunnen gezinnen opnieuw van de attractie Sapin Magique genieten, die eveneens het Wapenplein zal inpalmen..

Inpakbar, Christmas Village en vuurwerk

De winter, dat zijn ook de feestdagen. En bij feestdagen horen cadeautjes! Die kunnen deze winter opnieuw een Oostends tintje krijgen. Bij meer dan 50 handelaars worden je kerstinkopen in uniek Oostends cadeaupapier ingepakt. Bovendien kunnen shoppers in de inpakbar in het Feest- en Cultuurpaleis hun kerstcadeautjes gratis laten inpakken door inpakspecialisten. Net als de voorbije jaren laat Christmas Village het Vissersplein baden in kerstsfeer van 15 december tot en met 2 januari. Traditiegetrouw is er op 31 december om middernacht ook een Eindejaarsvuurwerk op het Groot Strand om het nieuwe jaar in te zetten met een knal.