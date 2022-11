Eind januari quiztweedaagse met voetbal- en wielerquiz

De quizploeg Moonwood Vive le Vélo organiseert op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari een quiztweedaagse.

Op vrijdag heeft er een voetbalquiz plaats en op zaterdag een wielerquiz, telkens om 20 uur in de feestzaal van de Scholengroep Sint-Rembert met toegang via de Sint-Jozefstraat. Het organiserende team wordt geleid door Geert Barbry (52) uit de Rupelstraat.

“Het aantal ploegen wordt beperkt volgens de capaciteit van de zaal”, zegt hij. “Gespreid over de twee dagen hopen we op een 60-tal teams. Voor elke quiz bedraagt het inschrijvingsgeld 25 euro per ploeg van maximum vier personen. Wie aan beide avonden deelneemt, betaalt in totaal maar 40 euro. Zowel ervaren ploegen als gelegenheidsteams zullen aan hun trekken komen en hun ei kwijt kunnen. We zorgen voor twee gezellige avonden in een leuke sfeer. Iedere deelnemer ontvangt een mooie prijs.”

Inschrijven gebeurt via geert.barbry@skynet.be. Dat kan nu al. “Beter niet te lang wachten, want eenmaal de quiz volzet is, is het te laat natuurlijk”, zegt Geert. “Bij de vorige editie mochten we alvast heel wat ploegen voor onze quiztweedaagse verwelkomen.”

