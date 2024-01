Eerste succesvolle bordspellenmiddag in WZC Lacourt

Pierre De Smedt bracht zijn bordspellen naar woonzorgcentrum A. Lacourt in Oostende. Daar waren ze erg enthousiast over het nieuwe initiatief.

Oostendenaar Pierre De Smedt is uitvinder van tientallen bordspellen. Hij maakt ze ook zelf en voorziet elke doos van spelregels en de nodige pionnen, dobbelstenen, kaarten… Pierre houdt elke woensdag in ontmoetingscentrum Oud Hospitaal een bijeenkomst waar iedereen kan komen spelen. “De bewoners van het nabij gelegen woonzorgcentrum De Boarebreker komen al 4 jaar maandelijks langs voor een spelmiddag. Een verplaatsing voor de bewoners van Lacourt was te ver en daarom kom ik met de spellen naar hen.” Donderdag gebeurde dat voor de eerste keer.

Spelplezier

“Ik heb vooral spellen meegebracht gebaseerd op het principe van het ‘ganzenbord’. Ervaring leert dat senioren dat graag spelen”, zegt Pierre. Hij had een tiental spellen uitgestald en bewoners van verschillende afdelingen gingen graag in op zijn aanbod. “Ook mijn laatste nieuwe bordspel over het filmfestival met zalen voor Arno, Marvin Gaye en Ensor kan hier uitgeprobeerd worden. Doe is zoveel mogelijk sterren op de rode loper te verzamelen”, luidt het. Monique (89): “Het is niet zo moeilijk maar we amuseren ons. Tof dat chef Pierre ons ook begeleidt.”

Breed aanbod

“Er waren positieve reacties”, gaat Pierre verder. “Ik hoop dat er een volgende keer komt. Een maandelijkse activiteit voor hen zou zeer tof zijn en een aanvulling op het mooie aanbod dat er al is.” Katia Gombert (begeleider wonen en beleven) beseft dat animatie belangrijk is. “We zetten heel sterk in op activiteiten en animatie. We koken samen, er zijn veel optredens en een maandelijkse bingo. Activiteiten met muziek genieten de voorkeur van onze bewoners. Er is nu ook zitdansen en zingen in koor. De reacties op de spellen van Pierre zijn positief.”