Eerste ruilbeurs voor champagnecapsules in Wervik is meevaller, in oktober nieuwe editie

Sonny Ghesquière, Dominique Logghe en Gerdy Degryse organiseerden zaterdag in buurthuis De Kier in de Gosserieslaan in Wervik voor de eerste keer samen een ruilbeurs van champagnecapsules. “We zijn zeer content”, vertelt Sonny. “Er stonden dertig tafels met telkens twee à drie stoelen en we moesten tien tafels bijzetten.”

“Het begon om 9 uur maar om 8.15 waren de eerste verzamelaars hier al. Het was een komen en gaan van verzamelaars. Sommigen trokken ook van hier naar het champagneweekend in Bredene. We hadden deelnemers van Brugge tot De Pinte. Ook uit Frankrijk, onder meer uit Cassel.”

Blikvangers uit Frankrijk waren Claudine Desmet en haar dochter Cathy Ferrant. Ze zijn in april 2001 van de winkel Au Bonheur des Dames in de Brugstraat in Wervik vertrokken naar Arvillers, baten daar een vakantiehuis uit en maken ook tinnen champagnecapsules. De winkel werd onteigend en jaren later afgebroken voor de Leiewerken. “Een pluspunt aan deze locatie De Kier is de lichtinval door de grote raampartijen en het is er goed warm”, lacht Cathy.

Unieke capsule met stadsschild

Er was een champagne te koop met een unieke capsule waarop het stadsschild van Wervik staat. Al die flessen waren uitverkocht. De organisatoren willen twee keer per jaar een ruilbeurs organiseren. “Onze volgende datum staat al vast: zaterdag 14 oktober”, zegt Sonny. “Misschien weer in De Kier ofwel ergens elders want hier was het wat krap en hebben we een grotere zaal nodig. We zullen informeren of de polyvalante zaal van GC Gilwe nog vrij is.”

“Het zou ideaal zijn dat we daar dan een champagnebar kunnen voorzien. Met degustatie door een champagneboer. We willen het klein en aangenaam houden, het mag dus ook niet te groot worden.” (EDB)