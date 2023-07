De Adviesraad voor Personen met een Beperking heeft de eerste rolstoelvriendelijke wandeling van Zulte voorgesteld.

De wandelroute start en eindigt bij het kerkhof in de Hoevestraat in Machelen en slingert zich zo’n zes kilometer lang door Machelen dorp, tussen de velden en langs de Leie. “In Zulte hadden we nog geen wandelroute die volledig rolstoeltoegankelijk was en we vinden het erg belangrijk dat Zulte toegankelijk is voor iedereen”, zegt Mathieu Degraeve, voorzitter van de Adviesraad voor Personen met een Beperking. De wandelroute is bewegwijzerd en zal ook online te vinden zijn. (JF/foto JF)