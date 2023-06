Eerste open kampioenschap manillen voor duo’s in Roeselare: “Kaarten is weer enorm populair”

Op zaterdag 1 juli vindt in café De Bolle op ‘t Hof van ‘t Henneken in Roeselare het allereerste open kaartkampioenschap voor duo’s plaats. Zestig ingeschreven ploegen strijden er voor de titel ‘beste kaart-duo van Roeselare en omstreken’.

“Het is de eerste keer dat we een open kampioenschap organiseren waarbij ook niet-leden kunnen deelnemen”, aldus voorzitter Francky Rondelez. “Daar is blijkbaar positief op gereageerd. Er zijn veel namen die ik niet ken. Er zijn zelfs koppels uit het Antwerpse ingeschreven. Kaarten is dus weer enorm populair. Onze vereniging bestaat al zes jaar. Zo’n kampioenschap wordt meestal gespreid over meerdere zondagen. Nu gaat alles op één dag door. Er zijn vijftien poules met telkens vier duo’s. Elk koppel speelt om 10 uur, 11 uur en 13 uur een kaartwedstrijd. We spelen niet tot 101. Elke speler mag vier keer delen. Anders zouden bepaalde wedstrijden gigantisch uitlopen en zoiets heb je niet onder controle.”

“De vijftien winnaars en beste tweede gaan door naar de zestiende finales. Daarna vallen de verliezers telkens af tot we uiteindelijk één winnend koppel overhouden. Het inleggeld wordt na elke ronde verdeeld onder de winnaars. Elke deelnemer betaalt 10 euro, dus zitten we met prijzengeld van 1.200 euro.”

Gezonde concurrentie

De kaartsport zit volgens Francky alleszins opnieuw in de lift. “Ik merk dat er ook steeds meer jonge twintigers de weg naar het manillen vinden. De gemiddelde leeftijd in onze vereniging zit wel ruim boven de vijftig jaar. In onze club zijn de mannen en vrouwen evenredig verdeeld. De vrouwelijke kaartsters moeten zeker niet onderdoen voor de mannen, integendeel”, klinkt het lachend.

“Tijdens het kaarten heerst er een gezonde concurrentie. Achteraf drinken de winnaars en de verliezers samen een pintje. De café-uitbaters zijn natuurlijk heel tevreden met dit soort organisaties. Onze R. I. C.-kaarting-competitie gaat elke eerste zondag van de maand door.” Dit kaartkampioenschap is een organisatie van de Roeselaarse interclubkaarting en vindt op zaterdag 1 juli vanaf 10 uur plaats in café De Bolle op het Hof van het Henneken 88 in Roeselare. Supporters zijn van harte welkom.

Meer info via www.ric-kaarting.be