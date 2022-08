Eerste editie van zeepkistenrace op Oedelemberg is groot succes

Vzw Den Bunker organiseerde zaterdagmiddag een heuse zeepkistenrace. De eerste editie van het evenement draaide uit op een groot succes met veel sfeer en ambiance. De flanken van de Oedelemberg stonden afgeladen vol met supporters en sympathisanten.

“3, 2, 1 en daar gaat de startvlag. De eerste zeepkisten met kinderen rollen het startplatform op Oedelemberg af. Hoewel de organisatoren aanvankelijk vreesden niet veel jongeren te verwelkomen, bleek dat uiteindelijk wel het geval te zijn. Vzw Den Bunker kon uiteindelijk zelfs twee verschillende categorieën van start laten gaan.

Bij een van de vergaderingen over de jaarlijkse activiteiten van Den Bunker lanceerde een van de leden een nieuw en origineel idee. In België zijn er weinig zeepkistenraces, maar in Beernem wil de vereniging nu een pionier zijn. “In feite worden normale go-cars omgebouwd. Daar worden de pedalen afgehaald, maar de stuurinrichting en het remsysteem moeten perfect werken”, legt Stefaan Deroo van vzw Den Bunker uit.

“Alle wagens werden dan ook gekeurd voor de start vaan de wedstrijd. We willen een heel veilige wedstrijd en zeker geen ongevallen. Ook het publiek moet op veilige afstand blijven.” Daarnaast zijn deelnemers en publiek verzekerd. “Er kan altijd iets gebeuren, dus wilden we het zekere voor het onzekere nemen”, gaat Deroo verder. Naast het parcours bouwden de organisatoren een klein festivalterrein. Op de weide vinden supporters onder meer drank- en eetstanden en activiteiten voor kinderen zoals een springkasteel.

De makers van de zeepkisten toonden zich bijzonder creatief en kwamen op de proppen met opvallende, kleurrijke en misschien ook wel snelle zeepkisten. © AVHA

Terwijl de Ferrari van een kleine jongen gerepareerd wordt – het stuur van de zeepkist was afgebroken waardoor hij dus niet van start mocht gaan- rolt een volgend exemplaar van de oplegger. De makers van de zeepkisten toonden zich bijzonder creatief en kwamen op de proppen met opvallende, kleurrijke en misschien ook wel snelle zeepkisten. Achteraf is er ook voldoende catering met lokale producenten van hamburgers, frietjes… om na te keuvelen over de wedstrijd. “Er zal zelfs een dj langskomen om onze dag sfeervol af te sluiten”, besluit Deroo. (Arno Van Haverbeke)