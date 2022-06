Eerste dino’s verrijzen uit het zand

Op het strand van Middelkerke is de opbouw begonnen het zandsculpturenfestival ‘Dinos in the Sand’.

Vorig jaar bezochten meer dan 100.000 mensen de eerste editie van het Zandsculpturenfestival in Middelkerke. Dit jaar worden er 50 dinosaurussen gebouwd op het strand ter hoogte van het De Greefplein, waar het stripfestival vroeger doorging. Hier komt het nieuwe festivalterrein van meer dan 5.000 m2. De nieuwe locatie ligt aan de tramhalte en is dus ideaal bereikbaar.

“De opbouw begon reeds op 1 juni en door het mooie weer gaat alles zeer vlot en zit de sfeer er goed in bij de 25 carvers die vandaag zijn toegekomen We zijn volop bezig met de voorbereidingen, het sculpteren begint op 16 juni, dan beginnen we aan de bouw van meer dan 50 dino’s. Door de grote van die dieren zal het dit jaar ook allemaal een stuk hoger worden. Er zijn ook meer sculpteurs dan vorig jaar. De grote groep komt de 16de toe en Anneke is de enigste Belgische tussen het internationale gezelschap uit Nederland, Bulgarije, Portugal, Tsjechië, Spanje, Duitsland en Engeland. De voormalig Europees kampioen uit Ierland komt ook, maar we vrezen dat de carver uit Oekraïne er dit jaar niet zal geraken. Het is een stuk hoger er zijn meer sculpteurs, het wordt dus een groot spektakel”, zegt organisator Peter Monballieu.

Het festival opent op 1 juli, de toegangsprijs bedraagt 12,5 euro in voorverkoop. Inwoners en tweedeverblijvers van Middelkerke krijgen 2 euro korting en kunnen hun ticket ophalen in de toerismekantoren van Middelkerke of Westende. (PG)