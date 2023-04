Eerste dartstornooi Toeroet Open groot succes

De eerste editie van het nieuwe dartstornooi Toeroet Open in zaal De Mast is met 224 deelnemers een groot succes geworden. Er kon zowel individueel als in koppel gespeeld worden. De organisatie was in handen van de vzw Jo-Krew met voorzitter Axel Verhoye. In het enkelspel ging de winst in de A-reeks naar Bjorn Germonprez en in de B-reeks naar Torhoutenaar Giel Barbry. In het dubbelspel wonnen de Torhoutenaren Kurt Vandekerckhove en Matteo Gesquière de A-reeks en gemeenteraadslid Koen Sap en Patrick Rens de B-reeks. Iedereen was vol lof over de uitstekende organisatie. Op de foto de laureaten bij de duo’s met v.l.n.r. Kurt Vandekerckhove, Patrick Rens, Koen Sap en Matteo Gesquière. De kans op een tweede editie is aanzienlijk.