Eerste buurtfeest met een Stadsartiest in Kortrijk is een feit

Zaterdag organiseerde het buurtcomité van de Elfde Julilaan en de Deken Degryselaan als eerste een buurtfeest met de hulp van het project Stadsartiesten.

Stad Kortrijk lanceerde een tijdje geleden het project Stadsartiesten. Daarbij bracht de stad organisatoren van straat- en buurtfeesten in contact met Kortrijks artistiek talent om hun feest op te luisteren: van dansers tot muzikanten, goochelaars en dj’s.

“Door (een deel van) de kosten van het optreden op ons te nemen, wil de stad inwoners stimuleren om een podium te creëren voor Kortrijkse acts en tegelijk creatievelingen aanmoedigen om overal in de stad op te treden. De artiesten kunnen vanaf 1 april geboekt worden”, zegt schepen van Ontmoetingscentra en vrijwilligers Stephanie Demeyer (Team Burgemeester).

Bijna 40 Kortrijkse talenten tekenden in. Zo ook Goochelaar Tom. Hij werd uitgenodigd op het graspleintje op de hoek van de Elfde Julilaan en Deken Degryselaan om het allereerste buurtfeest op te luisteren.

Dankbaar

Het buurtcomité is daar ruim 10 jaar bezig. “We organiseren jaarlijks een filmavond, een barbecue, een Sinksensamenkomst en een Nieuwjaarsdrink”, getuigt medewerker Brigitte. Het pleintje ligt op het kruispunt van de 2 straten.

“Dit stukje terrein is eigendom van Begrafenissen Stockman. Wij hebben jaren geleden gevraagd of we het mochten gebruiken/huren als we het braakliggend land zelf zouden opkuisen. We hebben het opgeruimd en een zelfgemaakte boomhut en glijbaan geïnstalleerd voor de kinderen in de buurt. Het is een kinderrijke buurt”, aldus mede-stichter van het buurtcomité Ansger. “We zijn zeer dankbaar dat we het terrein van Stockman mochten gebruiken. De kinderen amuseren zich hier op een veilige manier. De Deken Degrygselaan is een rustige straat, de Elfde Julilaan is dat veel minder.”

Stadsartiesten

“De Stadsartiesten werden gekozen door een jury en zijn allemaal terug te vinden op www.stadsartiesten.be en in een papieren artiestengids die wordt verdeeld onder de straat- en buurtcomités en in de wijk- en ontmoetingscentra”, aldus Nicolas Vanlerberghe, verantwoordelijke programmatie van de OC’s van de deelgemeenten.

Op de www.stadsartiesten.be krijgen alle artiesten een eigen fiche waarin ze zichzelf en hun act omschrijven met ook links naar luister- of beeldfragmenten en het oordeel en advies van de jury. De selectie Stadsartiesten wordt jaarlijks vernieuwd.

(PV)