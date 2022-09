Eerste Beverun is nu al een succes met maar liefst 140 voorinschrijvingen

Vrijdagavond gaat voor het eerst de Beverun door tijdens Beveren-Leie Kermis. Daarvoor schakelt het bestuur de hulp in van Vrije Atletiek Club Beveren-Leie (VACBL).

Met 140 voorinschrijvingen mag de organisatie op voorhand al spreken van een succes. “We hebben voor deze wedstrijd veel reclame gemaakt”, vertelt medeorganisator en voorzitter van VCABL Sammy Declerck.

“We mogen toch wel hoop koesteren om 200 joggers en competitielopers op de been te brengen. Het is dan ook een heel leuk concept na het succes van de urban run, die in het verleden al doorging. Tot vorig jaar was er nog een wielerwedstrijd. Maar we hebben de accommodatie en de omloop om de lopers doorheen het prachtige Beveren-Leie te loodsen. Met prachtige natuurgebieden zoals de zavelputten en het jaagpad langs de Leie lopen de deelnemers door Beveren-Leie met start aan De Kernelle, waar de inschrijvingen de dag zelf nog kunnen.”

28 seingevers

“We verlaten de gemeente niet. We beginnen met de kids run om 19 uur. Daarna volgt de familierun over exact 5 kilometer om half acht. Om 20 uur wordt de start gegeven van de eerste Grote Beverun, over precies 10 kilometer.”

“Om dit evenement in goede banen te leiden hebben we 28 seingevers ingeschakeld die de omloop verkeersvrij gaan houden. Ook tien mensen van het feestcomité steken hun schouders onder dit evenement, net als zestien leden van VACBL en drie van de Gavertrimmers. We willen de mensen een mooie sportieve avond bezorgen. De aanwezige lopers zijn onze reclame voor de tweede editie”, besluit Sammy.