Eerste beurs met vintage design in Thermae Palace

Kenneth Jenkins (42) van The Living Room organiseert op 2 en 3 november een eerste editie van Ostend Vintage Design Market. Standhouders uit binnen- en buitenland tekenen present in Thermae Palace. “Het perfecte stuk? Da’s subjectief, maar er zijn wel enkele tips.”

Een interieurbeurs met unieke stukken van de vorige eeuw? Zoek niet langer. Komend weekend is Thermae Palace het decor voor de eerste uitgave van de Ostend Vintage Design Market. Het idee komt van Oostendenaar Kenneth Jenkins.

Acht jaar geleden begon hij zelf met het aan- en verkopen van vintage design. Achter de schermen helpt ook z’n vrouw Stephanie Pierre mee, surfend op het enthousiasme van zoontjes Harvey en Miles.

“Een klein familiebedrijfje”, lacht het gezin. “Maar de Ostend Vintage Design Market draait niet alleen rond The Living Room. We geloven sterk in samenwerking, vereniging en een platform bieden om als handelaars samen sterk naar voren te treden. Hoewel ik met The Living Room zelf meubelstukken uit de jaren vijftig, zestig en zeventig verhandel, komen we dat weekend met vijftien handelaars samen in twee zalen in het Thermae Palace. Handelaars uit Nederland, Frankrijk, maar ook uit Brussel en Gent zakken dan naar Oostende af om knappe stukken uit bijvoorbeeld begin twintigste eeuw, het modernisme, de Scandinavische stijl en Italiaans design aan te prijzen. Het aanbod meubelen en decoratie is heel divers. Daarmee willen we een dynamiek creëren om tweedehands en hergebruik nadrukkelijk in de kijker te zetten.”

Heel subjectief

De aanwezige handelaars delen dezelfde visie. Maar wat maakt het perfecte stuk vintage design? “Da’s natuurlijk heel subjectief”, weet Kenneth. “Kijk, ga van volgende vragen uit: voel je je tot een bepaald stuk aangetrokken? Is het een verrijking en aanvulling voor je interieur? En past het in je budget? Je kan vintage design kopen vanaf 10 euro, maar ook van pakweg 1.000 euro. Kortom: het hangt van veel persoonlijke factoren af.”

Horecazaak Bar Bristol en Ice Ice Amy zorgen voor de catering. De beurs is op zaterdag open van 16 tot 20 uur en op zondag van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis.